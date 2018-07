"Una noche en el Hospital Penna", el relato de una bahiense que se viralizó en las redes

"Una noche en el Hospital Penna" se titula el relato que se viralizó en las redes de la bahiense Mayra Arena, estudiante de Ciencias Políticas que en marzo ya había escrito un texto llamado "El beneficio de ser pobres", el cual trascendió las fronteras de nuestra ciudad.

En este caso, Arena cuenta una visita de emergencia al sanatorio provincial por un problema de su hermano, a quien le terminaron amputando un dedo en el medio de una larga de serie de dificultades.

La publicación, del domingo pasado, dice lo siguiente:

"Anoche, mi hermano se enganchó un anillo en unos fierritos filosos y perdió el dedo. Fuimos a la guardia del Hospital Interzonal José Penna. Es interzonal, por lo que es el único que atiende casos de cientos de kilómetros a la redonda. No hay médico clínico en la guardia. Como era una urgencia y tiene 17, en seguida lo ve un pediatra.

Lo mandan a quirófano rápidamente. Se lo amputaron. Se los digo sin anestesia porque así se lo sacaron a él. Sólo anestesia local porque no había anestesia para dormirlo. Mi hermano insiste si no lo pueden dormir todo, que siente que se va a desmayar.

"El médico muy humanamente le explica que de verdad no puede, que igual después no tendría dónde dejarlo porque no hay camas, que le va a poner un trapito adelante para que no vea nada. Mi vieja asiente. Me juego la cabeza que había pero la guardan para casos más graves. Nos dicen que esperemos, que va a demorar media hora.

"Nos sentamos a esperar, pero nadie se saca el gorro ni la bufanda porque hace un frío de cagarse. Donde nos sentamos faltan tiras completas de machimbre y se ve y se escucha todo el piso de arriba.

"Tardan exactamente lo que dijeron. Sale mi hermano del quirófano y el médico nos explica que salvó todo lo que pudo: la primera falange. Nos mandan de vuelta a guardia a que le terminen de pasar suero.

"Vamos y las enfermeras lo terminan de preparar para que se pueda ir, y nos dan un calmante. Sí, literalmente uno, el que ven en la foto, porque tienen un sólo blíster para estirar toda la noche. Preguntamos si no se puede quedar ahí aunque sea por la noche, por si levanta fiebre, pero nos dicen que es imposible, que no hay camas. Que vaya y cualquier cosa vuelva.

"Pienso en la que te dije y en la vez que dijo que no iba a construir hospitales porque se iba a dedicar a mejorar los que ya estaban. Tengo mucha bronca y rabia del estado del hospital, el techo roto, el frío, el calmante recortadito a tijera, las enfermeras trabajando a mil manos, la falta de médico, de camas, de todo. Se me caen las lágrimas de impotencia mirá, pero me gana la humanidad con la que nos atendieron.

Mayra Arena

"Así que sólo me queda decir GRACIAS. A todos los hombres y mujeres que le ponen el cuerpo a la salud pública. A las enfermeras y enfermeros que CON UNA GUARDIA SIN MÉDICO Y SIN CALMANTES nos atendieron con una sonrisa e hicieron lo mejor que pudieron. Gracias, gracias, gracias".