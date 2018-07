Incendio en Grecia deja más de 75 muertos:  "Es terrible ver gente ahogándose y no poder ayudar"

El incendio en Grecia causó la muerte de al menos 79 personas, según los bomberos que trabajan en el lugar.

Además, hay 187 heridos y buscan a decenas de desaparecidos entre los destrozos generados por las llamas.

Hay caminos bloqueados y vehículos carbonizados en las localidades de Mati y Rafina, en los alrededores de Atenas, capital del país.

Si bien la mayoría de los focos que amenazaban zonas pobladas ya está bajo control, en el monte Gerania sigue ardiendo un incendio en la cumbre.

"Es terrible ver gente a tu lado ahogándose y no poder ayudarlos. Es trágico", dijo uno de los sobrevivientes al diario The New York Times.

Qué pasó

El fuego comenzó el lunes, cuando un incendio declarado en un monte cercano a la zona fue avivado por vientos de 100 km/h.

"Grecia está en duelo", declaró el primer ministro Alexis Tsipras, al anunciar en un mensaje televisivo tres días de duelo en el país.

Grecia activó el mecanismo europeo de protección civil y cuenta con la ayuda, especialmente en medios aéreos, de España, Francia, Israel, Bulgaria, Turquía, Italia, Macedonia, Portugal y Croacia.

El papa Francisco transmitió "su profunda tristeza", mientras que el secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg expresó "la solidaridad" de la Alianza. (La Nación y La Nueva.)