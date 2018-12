Un famoso actor apadrina una ONG bahiense de rescate animal

Laura Gregorietti

lgregorietti@lanueva.com

Karina Unzue, de 44 años, se define como “una persona común que tiene la bendición de poder hacer lo que le llena el alma”, que es rescatar y recuperar animales en situación de calle o abandono.

“Los tres pilares fundamentales de nuestra ONG, llamada Adopta, son Rescate, Recuperación y Adopción. Cuando nos pasan un aviso de que hay un animalito en situación de abandono o maltrato, hacemos lo posible por asistirlo, llevarlo al veterinario y castrarlo".

Destaca que "todo esto" se puede lograr con la ayuda de mucha gente, que colabora con lo que puede para que se pueda dar el final esperado, que es la partida del perrito a un buen hogar.

"Si la gente no adopta, no puedo hacerme cargo de más animales, es un círculo en movimiento este proceso, por eso es muy importante concientizar a la gente para que se anime a llevar a su casa ‘bichitos’ que no siempre son cachorros, pero con historias tristes y mucho amor para dar”, destacó.

Karina cuenta que cada animal recuperado tiene una vida de sufrimientos, no solo física, de hambre y maltratos, sino psicológica y anímica.

“Muchos de los animales que encontramos en estado desesperante, literalmente, se estaban dejando morir (ver abajo, "Al rescate"..) Es un trabajo de meses o a veces, años el de 'revivir' a un perro hallado en estas condiciones. Pero la gente sabe cómo trabajamos, se involucra, colabora y eso es imprescindible para que podamos seguir adelante”.

Según dice, para rescatar a un animal, no se necesita tener conocimientos veterinarios, sólo mirarlos a los ojos y no seguir de largo.

“Ellos son admirables, un ejemplo a seguir... El poder de perdón que tienen, de aceptación, hacia el ser humano que tanto daño les hace a veces. Siempre les digo a mis hijos que sean felices salvando vidas, que no cualquiera lo puede hacer”.

En su ONG Karina cuenta con el apoyo fundamental de su familia, sus tres hijos y su esposo Adrián, y de una amiga incondicional: Leticia González.

"Leticia es una pata fundamental de toda esta movida solidaria. Cada fin de semana que dejamos a nuestras familias para ir a alguna feria a vender nuestros productos para recaudar fondos, ella está ahí, firme. Siempre digo que agradezco poder hacer esto, y rescato el apoyo incondicional de mi familia, ellos siempre están, se bancan a todos los bichos que entramos a casa, están siempre alentando y son los que tienen que acomodarse y acostumbrarse a dormir rodeados de perros, porque muchas veces tenemos unos 20 animalitos y son ellos los que me ayudan con el orden".

Y "Adopta" tiene un famoso padrino actor, que conoció la tarea de Karina, casi por casualidad.

““A Damián De Santo lo conocemos hace 16 años, fue algo muy gracioso porque llegamos hasta las cabañas que él tiene en Villa Giardino (Córdoba) casi por casualidad, buscando un lugar para vacacionar donde aceptaran mascotas, y con el tiempo hemos logrado entablar una hermosa relación con él y su esposa Vanina, ambos muy comprometidos con el bienestar animal”.

Y gracias a la generosidad de Damián de Santo y otras personas, "Adopta" lanzó una rifa con varios premios para los primeros días de enero, con el objetivo de recaudar fondos.

Se sortearán estadías en Córdoba (Villa Giardino), en las cabañas de Damián De Santo llamadas Umbral del Sol, en Semana Santa en Buenos Aires -Gentileza de Mabel Maneiro- y en Cariló (cabañas Punta Cerezo). Los bonos, de 100 pesos, se adquieren llamando al 291-573-1295 o al Facebook de Karina Unzue.

Para solventar los gastos de alimentos, medicinas y castraciones en veterinarias particulares (los animales con infecciones en riñones por mala alimentación o desnutrición son rechazados en el móvil municipal), la ONG tiene a la venta diversos elementos como tazas, fundas protectoras para asientos de auto, camitas artesanales, capas para el frío, colchonetas y ofrece el servicio de guardería de perros en un ambiente familiar, sin caniles.

Al rescate de “Malaika”

La historia de "Malaika" no escapa a una realidad que hoy en día sigue afectando a los perros de esta raza que son explotados en carreras clandestinas y llenándolos de estimulantes para que "rindan más" . Pero cuando ellos consideran que el perro "no sirve más", no lo regalan ni lo ponen en adopción, lo dejan tirado a esperar que se muera.

"Malaika" fue rescatada hace 6 años en Bahía, en estado desesperante, entregada a la muerte. Llena de agujeros con gusanos y marcas de agujas en sus patas.

"Hubo que enseñarle a comer porque lo hacía con tal desesperación que vomitaba y se comía el vómito. Y volvía a vomitar. Necesitó rehabilitación física y anímica, era un animal temeroso cuya recuperación hoy todavía para los veterinarios es un milagro".