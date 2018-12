Una destacada visita internacional en el FRAAM

Natalia Miguel

nmiguel@lanueva.com

El prestigioso biólogo Jack Frazier estuvo de visita en la localidad de Villa del Mar, donde se interiorizó sobre la actividad de la Fundación para la Reserva y Asistencia de Animales Marinos, y tuvo la posibilidad de compartir experiencias con los alumnos y docentes de la Escuela Nº 15.

En los últimos años, el doctor de nivel internacional explora las formas de integrar la ciencia biológica con otras disciplinas y esfuerzos humanos, teniendo en cuenta los problemas sociales y políticos que se ignoran o evitan de forma rutinaria en las ciencias naturales.

Formó parte del Departamento de Conservación de la Universidad de Cornell y de Zoología de la Universidad de Oxford.

Realizó una extensa investigación de campo en el Océano Índico occidental, centrada en entornos marinos y costeros, en particular tortugas terrestres marinas. Y luego en varios países de América Latina, particularmente en Brasil, Costa Rica y México.

Fue profesor de la Universidad Nacional de Costa Rica y en el Departamento de Ecología Humana, Centro de Investigación y Estudios Avanzados, Mérida, México.

Tuvo una asociación con diferentes unidades de la Institución Smithsonian durante décadas. La mayor parte de la carrera la realizó en los trópicos del mundo en desarrollo, con investigaciones, capacitaciones profesionales y educación ambiental en África, Asia y América Latina.



Se desempeñó como editor y coordinador académico, fue presidente del Comité Asesor de Tortugas Marinas de IOSEA para el Océano Índico y el Sudeste Asiático y hasta hace poco, presidente del Comité Científico del Tratado Interamericano sobre Tortugas Marinas.

Frazier, como investigador y biólogo de la conservación, fue quien sembró la semilla para las investigaciones que comenzaron en Uruguay y Argentina referidas a tortugas marinas, y fue el creador de PRICTMA, Programa Regional para la Investigación y Conservación de las Tortugas Marinas en la Argentina, espacio con el cual se vinculan los grupos que trabajan sobre el tema.

En diálogo con “La Nueva.” el biólogo, quien reside en Quito, Ecuador, sostuvo que "hice varias investigaciones sobre tortugas marinas y gigantes terrestres. Poco a poco fui viendo cómo insertar estudios biológicos en otros aspectos como educación y acuerdos internacionales para conservación de especies migratorias".

"Todo ello tiene una base en filosofía, cómo se ve al mundo, que está haciendo aquí el ser humano. Muy profundo y extenso".

"Con Victoria (Massola, referente del FRAAM) nos conocemos hace diez años. Estando en Argentina hice lo posible por llegar al lugar. Este proyecto, según dicen aquí es muy precario, pero es porque no tiene lo mismo que otros proyectos. Sí cuenta con algo, que otros con un sinfín de plata no alcanzan, que es un cariño y una pasión, y eso se transmite".

Participaciones.

Llegó a Río Gallegos y visitó luego Villa del Mar.

Los recursos. "En esta experiencia estoy viendo como llevan adelante la actividad, en todos sus aspectos y técnicas. Hay cosas muy innovadoras, realizadas con actitud, aprovechando todo. La plata está en todo y con ello se puede hacer mucho. Pero la plata también contamina. Aquí yo veo que tienen poca plata, pero están libres y hacen lo que a ellos (los integrantes del FRAAM) les parece que es lo más útil para la sociedad".

Pocos días más. Llegó a Buenos Aires, el 18 de noviembre. "Estoy en Argentina porque me invitaron a una reunión en Río Gallegos, el Cuarto Encuentro Latinoamericano sobre ArqueoZoología, cosa que me fascina. Una vez en este país, decidí aprovechar el viaje. Me voy el 13 de este mes, hacia Quito".