Tasas 2019: la suba en la zona será mayor que los aumentos salariales

En una clara muestra de las dificultades que atravesaron este año, los intendentes de la región están impulsando para 2019 un aumento general de tasas del 40% al 50%. Estos porcentajes, si bien están en línea con los índices inflacionarios, exceden por varios puntos la evolución general de los salarios durante este año.

De acuerdo con un relevamiento de La Nueva., las subas más importantes tendrán lugar en Tres Arroyos (58%, en promedio), Coronel Suárez y Tornquist (50%).

Intendentes y funcionarios consultados reconocieron la disparidad entre los aumentos y la suba que ha tenido la mayoría de los salarios, pero enfatizaron que no ven otra alternativa para cubrir los aumentos que han sufrido este año insumos básicos como el combustible y medicamentos, entre otros.

“Nosotros incluso no descartamos que la suba de tasas afecte el nivel de cobrabilidad y éste caiga algunos puntos”, reconoció Federico López Di Fondi, secretario de Hacienda de Tres Arroyos, distrito donde la suba rozará el 60%.

Otro de los distritos que hará una fuerte corrección de tasas —50%, en promedio— es Coronel Suárez. Silvana Weimann, secretaria de Hacienda del municipio, dijo que la comuna necesita “recuperar algo de lo que perdimos este año” por los desfasajes entre tasas e inflación.

“Además, este año terminará con una inflación de más del 45% y no se sabe qué pasará el año próximo. Se estima que habrá una inflación no menor al 30%, por eso el valor estipulado del 50% que se mantendrá todo el año que viene”, explicó.

“Hay que tener en cuenta que hubo años en que las tasas no acompañaron a la inflación o directamente no hubo aumentos. Son años que no se recuperan más, pero hoy somos conscientes de la necesidad de tener un municipio viable, y para ello necesitamos los recursos”, añadió.

El aumento más polémico es el de la tasa Vial, que una cuestionada asamblea de productores dispuso incrementar un 94%. La oposición ya adelantó que no aprobará ninguno de esos porcentajes.

Fuentes del municipio de Tornquist, donde el aumento también rondará el 50%, brindaron una explicación similar: el rojo en las cuentas es muy alto y se deben hacer correcciones.

A la par de la inflación

En el resto de los distritos se hizo hincapié en que el aumento de tasas de 2019 estará en línea con la inflación de este año, a los efectos de no perder capacidad de compra. Los rangos van del 38% al 45%.

Este último porcentaje es el que impulsa el Ejecutivo de Coronel Dorrego, según confirmaron allegados al intendente Raúl Reyes.

Un escalón por debajo se ubicarán Adolfo Alsina (40%), Monte Hermoso (40%), Patagones (la suba fluctuará entre el 35% y 40%), Coronel Pringles (38%), Puan (35%) y Guaminí (20% al 30%). Villarino y Saavedra aún no definieron los aumentos.

“Adolfo Alsina va a tener un aumento acorde con el promedio regional, que rondará el 40%, pero no todas las tasas aumentarán en la misma medida. En el caso de la tasa de la red vial, se ajustará al valor del trigo, carne y gasoil”, se aclaró desde el municipio.

En todos los municipios habrá excepciones, según trascendió, debido a que algunas tasas demandan correcciones específicas.

“En nuestro caso, la tasa Vial subiría en un alto buen porcentaje porque se encontraba muy baja. La muestra es que en distritos vecinos con similares tipos de caminos se paga mucho más”, señaló Mariana Heredia, titular de la Agencia de Recaudación Municipal (ARM) de Patagones.

“Nuestra tasa es distinta según se trate de zona de secano, riego o monte. Pero por ejemplo, en la zona de riego la tasa por hectárea estaba en 20,30 pesos, y pasará a 40,70 bimestral. Aún así, es mucho más baja que en otros distritos de la zona”, explicó.

En cuanto a las tasas urbanas, la suba general sí fluctuará entre el 35% y el 40%.

En Pringles las tasas urbanas aumentarán el 38%, en promedio, pero otras tendrán picos de aumento de hasta el 100%. El alumbrado público, por ejemplo, subirá entre el 94% y el 119%. Esto último se debe a que se aplicará la tarifa plena de EDES, según disposición del OCEBA.

En cuanto a las tasas al comercio, la habilitación municipal aumentará un 48%, mientras que el valor mínimo de Seguridad e Higiene subirá el 20%.

Las tasas por Mantenimiento y Reparación de la Red Vial, en tanto, subirán entre el 45% y el 62%, mientras que el costo del estacionamiento en zona de parquímetros aumentará entre el 42% y el 50%.

La tasa vial de Suárez, un caso testigo del desfasaje por inflación

Hace algunas semanas la Comisión Vial Rural de Coronel Suárez se reunió y dictaminó que el aumento de la tasa Vial, para 2019, será del 94%.

La medida disparó de inmediato las quejas de centenares de productores y de ediles de la oposición, quienes calificaron al aumento de “desmedido” frente a la inflación medida por el INDEC. Además, criticaron a la Comisión Vial porque, según adujeron, no puede tomar una decisión de semejante magnitud sin consultar a todos los chacareros.

Esta semana la comisión presentó un estudio que prueba que la inflación no elevó el costo del servicio en un 40%, sino en porcentajes muy superiores.

“Encaramos un 2019 con equipos obsoletos que se rompen seguido y tienen un costo de reparación cada vez más importante. Además, el 80% de nuestro presupuesto de costos son los repuestos y el combustible, que aumentaron un 140 y un 110 por ciento respectivamente”, dejó en claro Horacio Araya, integrante de la Sociedad Rural de Coronel Suárez.

La gerente técnica de la comisión, María José Gianquinto, dejó en claro que también fallaron las estimaciones. “Para este 2018 había una estimación de un 18% (para aumentos salariales del personal), y hasta ahora se ha dado un 30%, con lo que superamos la previsión. El valor de combustible lo estimamos con un dólar de $ 19”, dejó en claro.

Subas del 38% o menos

Esta semana, tras la aprobación del presupuesto provincial, se supo que la gobernadora María Eugenia Vidal finalmente dio marcha atrás con una decisión que había generado mucha polémica: imponer a los municipios un tope del 38% para la suba de tasas.

En Coronel Pringles las tasas urbanas aumentarán el 38%.

En la práctica, de haber prosperado la imposición de ese tope, apenas 4 municipios de la región habrían estado en línea: Patagones, Coronel Pringles, Puan y Guaminí.