En el último partido del año, ¿Olimpo dará el “Campanazo” y podrá liberar tensiones?

¿Si o no? ¿Olimpo despedirá el año con las manos arriba? Los pibes quieren irse de vacaciones sin peso extra y fuera del descenso. ¿Ganarán en Campana? Foto: Pablo Presti-La Nueva.

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

“Le tenemos que ganar a Villa Dálmine, porque saldríamos del descenso directo y sería la única forma de irnos tranquilos de vacaciones".

Como si se hubiesen puesto de acuerdo para declarar, esa misma frase repitieron varios jugadores de Olimpo en el transcurso de una semana tensa y con distintos frentes tormentosos.

Mientras la dirigencia sigue gestionando el dinero para saldar la deuda con el club uruguayo Plaza Colonia (algunos dirigentes aseguran que la plata ya está y que se hicieron las gestiones administrativas correspondientes, otros de la cúpula principal prefieren no hablar hasta que no esté todo saldado, sellado y liberado), el DT Darío Bonjour continúa tirando manotazos para no ahogarse en el mar de sus propias dudas.

El aurinegro, para visitar hoy a las 17 a Villa Dálmine en Campana, presentará dos cambios en la zona media y modificará el dibujo táctico que utilizó en las 11 fechas ya disputadas.

El entrenador, que otra vez no convocó al central Agustín Cattaneo (¿castigo o borratina?), eligió un 4-1-4-1, con Ezequiel Vidal otra vez de volante por izquierda, posición en la que no se siente cómodo y donde cumplió un flojísimo desempeño contra Platense.

Franco Lefiñir se recuperó de un desgarro en el isquiotibial de pierna izquierda y tomará el lugar de Daniel Ibáñez, quien ni siquiera viajó y estará dejando el club en los próximos días (aunque él lo haya negado públicamente en distintos medios periodísticos ya se despidió de sus compañeros).

Lucas Lazo también será inicial, por Lautaro Belleggia, quien seguramente ocupará un lugar entre los relevos.

La delegación llegó en la víspera a Campana con 19 futbolistas. Además de los 11 titulares, están Viola, Orozco, Vega, Llambay, Belleggia, Otondo, Nico Katz y Argüello. Uno de ellos quedará marginado del banco de suplentes.

Esta tarde será la última presentación de la escuadra bahiense en este 2018, y en caso de no sumar de a tres, se despedirá “zapatero” de éxitos oficiales fuera de nuestra ciudad.

Y ganar es lo único que le sirve para salir del casillero rojo del descenso. Una victoria le permitirá llegar a 1,250 de promedio, sin importar el resultado que consiga Santamarina (al único que puede sobrepasar en esa tabla del infierno), que el martes cerrará esta 13ª programación recibiendo en Tandil a Sarmiento de Junín (21.05 y por TV).

En condición de visitante, Olimpo es el de peor porcentaje de puntos en este certamen de la B Nacional.

En 5 presentaciones, obtuvo un empate y 4 derrotas: 6,67 por ciento. Anotó apenas dos goles y recibió 9.

Aunque no está confirmado el lugar de la pretemporada, tras el receso de verano el plantel retomará tareas el 3 de enero de 2019. La pregunta es: ¿con el mismo cuerpo técnico?

Lo ganó en el escritorio



El historial entre Olimpo y Villa Dálmine registra dos enfrentamientos en el Nacional B 1989-1990.

En realidad se debe contar un partido y medio, porque cuando se midieron en Bahía, el 2 de diciembre de 1989, el cotejo fue suspendido en el entretiempo (estaban 0-0) por el referí Mario Gallina.

¿Qué pasó? El juez tomó la decisión (apresurada según cuenta en la crónica de este diario el periodista Roberto Cortina Bazán) debido a los incidentes registrados entre la terna arbitral y los jugadores olimpienses (el clima se enardeció por la injusta expulsión a Raúl Daniel Schmidt), la lluvia de proyectiles lanzados por los parciales locales y la lesión que sufrió (corte en su rostro producto del impacto de un objeto contundente) el asistente Gustavo Vázquez camino al túnel.

La situación se caldeó aún más cuando un efectivo policial, sin autorización, efectuó disparos al aire que provocaron corridas y desmanes, tanto dentro como fuera del campo de juego.

El informe de Gallina fue lapidario, el compromiso jamás se reanudó y Villa Dálmine terminó ganando el partido en el Tribunal de Penas de la AFA por 1-0.

El 5 de mayo de 1990 se volvieron a enfrentar, en Campana, y fue 1-1. Ariel Cieri marcó para el campanero y Alfredo Oviedo para Olimpo.

Axel Rodríguez, en la mira de un club de Primera división

Un equipo importante. No lo puedo decir, pero el interés existió y la propuesta es real y concreta. Un equipo importante de Primera división del fútbol argentino está detrás del centrodelantero bahiense Axel Rodríguez, autor de 5 de los 10 goles que el aurinegro lleva en la presente edición de la B Nacional. La dirigencia, necesitada de ingresos en una situación de crisis dramática, sabe que es uno de los dos o tres futbolistas que puede "vender" del actual plantel, y surgirán novedades más que importantes después del partido de esta tarde.

¿Por qué? Olimpo ganó apenas un cotejo de los últimos 6, el rendimiento del equipo tiene vaivenes alarmantes y hay fuertes rumores de una ruptura total de la relación entre el técnico Darío Bonjour con algunos integrantes del plantel. Lo que no le hace bien al equipo son las reacciones del DT, que por segunda vez "borra" del mapa a jugadores que habían sido titulares en las presentaciones anteriores. Ante Gimnasia de Mendoza no concentró a Cattaneo y Marcelo Argüello, quienes habían sido iniciales contra Platense. Y esta vez el castigo recayó sobre Ibáñez, quien no viajó después de estar desde el vamos frente al "Lobo" mendocino.

No se va nadie. Tras el cotejo de hoy con Villa Dálmine, el plantel olimpiense retornará a Bahía, tendrá libre el domingo y el lunes a las 10 cumplirá con su última práctica antes de las vacaciones. En ese encuentro, además de una charla sobre el balance general del campeonato, se entregarán planes de trabajo aeróbico para cada futbolista.

¿Será verdad? En Olimpo no se quieren referir a la situación de la deuda con Plaza Colonia hasta que no esté todo saldado y el club bahiense deje de correr el riesgo que va desde pérdida de puntos hasta una posible desafiliación. Aunque desde el club uruguayo le confirmaron a La Nueva. que el compromiso de pago está y que el lunes podrían recibir los 145.000 dólares que vienen reclamando desde hace un año por el pase a préstamo (en su momento) del defensor Carlos "Paco" Rodríguez. En Olimpo habrían conseguido una parte del dinero por la colaboración de un sponsor, y la otra porción del monto, dicen, la desembolsó un importante directivo de la institución.

El número

16

Cotejos. Lleva Olimpo sin poder ganar fuera de Bahía, contando Superliga (9 partidos), Copa Argentina (2) y B Nacional (5). Su último triunfo fue el 4 de noviembre de 2017, 2-0 a Lanús en La Fortaleza (fecha 8 del torneo 17/18 de Primera). En total son 13 caídas y 3 empates.

Las formaciones

Villa Dálmine: Dobboletta; Sansotre, C. González, Martinich, Alvacete; Jourdan, C. Alvarez, Ballini, M. Molina; Miño y Priotti. DT: Walter Otta.

Olimpo: Holgado; Lacunza, S. Sánchez, Ferreyra, Iberbia; B. Díaz; Graciani, Lefiñir, Lazo, Vidal; A. Rodríguez. DT: Darío Bonjour.

Arbitro. Diego Ceballos.

Cancha. Villa Dálmine.

Hora. 17.