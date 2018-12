"El valor del hombre no está en lo que posee": el mensaje de un joven baleado que casi muere

Un joven que recibió disparos por parte de delincuentes y quedó en coma, se recuperó y dio un emotivo discurso en Mendoza.

Se trata de Pablo Quiavetta, quien tuvo un cambio inesperado en su vida el 4 de abril de 2013.

Pablo trabajaba como perforista en una empresa minera y llevaba tres meses de casado con Siomara Astudillo, que estaba embarazada de 5 meses. Juntos habían planificado un viaje a Brasil que estaban a punto de realizar.

Pero en apenas unos segundos, todos los planes se desplomaron: Pablo estaba con amigos en el Parque General San Martín cuando unos hombres lo abordaron por la espalda y uno de ellos le disparó.

La bala se le alojó en la parte izquierda del cerebro y lo dejó en coma. Estuvo 50 días inconsciente, fue operado dos veces en la cabeza y una más en el hígado.

La recuperación fue muy lenta: pasó de la camilla a la silla de ruedas, hasta que pudo volver a caminar. Y tuvo que aprender a hablar de nuevo. Cuando lo hizo, decidió ponerse a estudiar.

El pasado 29 de noviembre, el mendocino que actualmente tiene 33 años, se recibió como técnico universitario en Gestión de Empresas, de la UNCuyo. Y conmovió a todos cuando, en medio de la ceremonia de entrega de diplomas, subió al escenario y le agradeció a los delincuentes que casi lo matan porque "me hicieron entender que tengo mucho para dar, que tengo mucho para agradecer".

"Todo el tiempo nos da una pruebita más por la que luchar, un momento más para salir adelante. Creo que el valor del hombre no está en lo que posee y mucho menos en poseer un arma, creo que el valor está en saber que hacer con un lápiz y un papel", dijo Pablo.

"Cuando empecé a estudiar caminaba mal, hablaba mal, no se me entendía nada. Hoy les digo a todos que seamos dignos de vivir esta vida", agregó con emoción y cerró diciendo: "Tratemos de no corromper nuestra alma con malos tratos. Antes de pensar en un 'no puedo', por lo menos hagan el intento". (Clarín y La Nueva.)