Un nene que sobrevivió a un incendio le pide una nueva cara a Papá Noel: "Que no me tengan miedo"

Un nene de 5 años que sobrevivió a un incendio le escribió una carta a Papá Noel para pedirle una cara nueva porque la gente le "tiene miedo".

Se trata de Bakhtiyer Sindrov, quien vive en Uzbekistán (Asia) y sufrió graves quemaduras cuando era bebé.

Siempre que sale cubre su rostro con una máscara y se envuelve en una sábana para escapar de las miradas. Y ya no juega con otros nenes.

A días de la Navidad, decidió escribirle una carta a Papá Noel, en la que le pide "una cara nueva" para poder ser "como los otros niños" y dejar de darles miedo.

"Tengo que esconderme porque me tienen miedo", dice en el escrito que se volvió viral.

"Mi mamá dice que no iré a la escuela… a menudo me duele, pero no lloro. Mi madre sí. Papá Noel, dame una cara nueva, por favor, nunca lloraré en mi vida. Sólo quiero ser como otros niños", agrega el pequeño.

En la carta también cuenta que cuando se mira en el espejo tiene miedo porque no tiene nariz, orejas, ni cabello, según publicaron diarios británicos como The Sun y Daily Mail.

La carta fue hecha pública por la asociación "Ya ryadom" (Yo estoy a tu lado) de la ciudad de Almaty y forma parte de una campaña llamada "Una Carta a Santa".

Hace un tiempo, el pequeño empezó a recibir tratamiento médico en India, donde pudieron reconstruirle los labios y los párpados, y hacerle implantes de dientes e injertos de piel en el cuello.

En su página de Facebook, Ya ryadom hace una colecta para que el pequeño pueda continuar con las operaciones que necesita. (Infobae y La Nueva.)