Monte Hermoso largó la temporada con todo

Hernán Guercio / Enviado especial

Acompañado de su mujer Ana Elena Tajan, su hija Constanza y su nieta Sara Sainz, el dorreguense Vicente Villaba se convirtió hace instantes en el primer turista del verano 2018/2019 de Monte Hermoso.

Visiblemente sorprendido, Villalba fue detenido en ingreso del balneario por el propio intendente Marcos Fernández, quien le dio la bienvenida y le entregó varios presentes de firmas de la ciudad, consistente en vouchers y estadías, entre otros.

“Vengo de toda la vida a Monte Hermoso, porque me gusta pescar. Pero cuando vi tanta gente en la entrada y me solicitaron detenerme, pensé que me iban a pedir los documentos”, contó.

Entre los premios se incluyen varios elementos de playa, como reposeras, cañas, termos, cenas provistas por el Yate Club y una estadía y entradas al Parque de Agua del Complejo Americano.

Durante el acto, el jefe comunal destacó “la energía que se vive en un momento como este”.

“Había unas ganas locas de que llegara la nueva temporada. Queremos ponerle pilas a esto, para que la gente se cobije en Monte Hermoso de la mejor manera”, señaló.

Además, destacó el acompañamiento de los vecinos y las diferentes instituciones locales.

“Esto no se puede hacer solo desde el municipio, sino que necesitamos del compromiso de todos”, resaltó.

Posteriormente, toda la comitiva se trasladó hacia la playa, donde el sacerdote Walter Pais llevó a cabo la bendición de las aguas. Además, se entregaron al cuerpo de guardavidas local en Costanera y Peatonal Dufaur las sillas anfibias confeccionadas por los alumnos de la Escuela Técnica.

Hoy, el día se presenta para disfrutar de la playa todo el día, y mañana también. La temperatura alcanzará los 30ºC y el sol brillará durante toda la jornada; el viento del noroeste estará presente durante toda la jornada.

Mañana, en tanto, el termómetro alcanzará los 28ºC, con un cielo mayormente cubierto y viento del oeste.

Lo que viene

Para la jornada de hoy, de 19 a 21 las actividades continuarán con el encuentro de Mini Básquet. Además, desde las 19.30 en la plaza Belgrano, seguirá la Fiesta de la Cerveza, con los shows gratuitos de Alberto Daisen, Mafankeque y Pecadora.

Mañana, de 9 a 12, será la jornada final del encuentro de Mini Básquet, y sobre el mediodía se abrirán los foodtrucks y beertrucks de la X Fiesta de la Cerveza, en la Plaza Belgrano.

A la misma hora, continuará el 82º campeonato Argentino de vela (clase snipe) en la laguna Sauce Grande.

A las 19 se presentará el libro Tango, un abrazo del alma,en la Biblioteca Popular. Media hora más tarde, será el cierre de la Fiesta de la Cerveza, con los shows de Lo Luggi y Banda XXI, en la plaza Belgrano.