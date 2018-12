"No supe controlar un impulso", afirmó el hincha de River que agredió al micro de Boca

El socio de River que participó de la agresión al micro que trasladaba al plantel de Boca para disputar la revancha de la final de la Copa LIbertadores, aseguró ayer, luego de ser liberado por la Justicia, que no supo "controlar un impulso" al lanzar el proyectil que rompió uno de los vidrios y lesionó al menos a dos jugadores "xeneizes".

"Fui con amigos y familia, en el momento no supe controlar un impulso, del cual me arrepiento porque no soy de hacer eso y me duele haber pasado por esto", afirmó Matías Sebastián Nicolás Firpo, quien quedó liberado luego de un juicio abreviado en el que fue condenado a dos años y cuatro meses de prisión en suspenso.

Y agregó: "Fue un poco de fallas de todo, del operativo, de todo ser humano como me equivoqué yo. Siempre entro por Quinteros, la Policía cortó la calle entonces se acumuló gente ahí, no pensamos que iban hacer pasar al micro por ahí".

Firpo quedó libre hoy, a solo dos días de su arresto, tras un juicio acordado entre la fiscal Adriana Bellavigna, a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº 6, y la defensa del hincha de River ya cuenta con la homologación de la jueza María Julia Correa, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 28. (NA).