Cristian Castro contó que toma leche en mamadera: mirá su insólita explicación

El cantante Cristian Castro participó de una entrevista y ante la pregunta del rumor que reveló su exesposa de que toma leche en mamadera el mexicano confesó que era cierto y explicó la razón de esta costumbre.

Gabriela Bo, quien estuvo casada con Castro del 2003 al 2004, dio a conocer el hábito del cantante y aseguró: "(Se la preparaba) una señora que trabajaba en la casa. Es que él tenía muchas cosas para chicos en la casa porque iban sus sobrinos a quedarse. Y era un vasito con el chupón de la mamadera".

En tanto el interprete de "Azul" habló del tema en un programa de televisión mexicana y dijo que "no me importa, me da por hacer cositas así... No es que siempre estoy tomando leche de biberón, puedo a veces agarrar el biberón y decir 'qué rico'".

"La verdad es que me gusta mucho sentir cosas que sentía cuando era niño y que me gustaban mucho de niño, como a todos los varones supongo, que nos callamos muchas cosas porque queremos ser grandes y que no nos digan 'ay que niñito, eres un bobito'".

(Telefe Noticias y La Nueva.)