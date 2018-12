Todo tipo de opiniones: los comentarios de bahienses sobre el nuevo uso de armas

La decisión de ampliar el uso de armas a las fuerzas de seguridad generó polémica en todos lados. lanueva.com hizo una encuesta en la que el 80 % se mostró de acuerdo con la iniciativa de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

Sin embargo, los comentarios de los lectores van por todos lados: desde los que quieren "mano dura" hasta los que no quieren a la policía, pasando por los que creen que esto es una distracción para ocultar la crisis económica.

Elegimos algunos y te invitamos a seguir debatiendo.

Gerardo Juan

La verdad que me sorprenden los resultados de la encuesta. La grasa ignorante que se cree oligarca es cada vez más grande. A todos se les sale el enano fascista con este gobierno. Claro, semejante grasa en cerebro les impide pensar por qué un pibe de 15 años sale a la calle con un arma. Terminan teniendo el mismo uso de neuronas que ese pobre pibe.

Juan Carlos Jauregui

El pais arde por los cuatro costados, y nosotros comentando lo que el gobierno quiere, mientras la economía, los sueldos, las jubilaciones [están] por el suelo, pero esto es parte de la propaganda política electoralista del 2019, sigamos comentando cosas que ya están reglamentadas por la ley. Así nos va.

Ana Oliva

Alguien, de alguna manera, se tiene que defender y nos tiene que defender. Los chorros no tienen piedad, no respetan nuestros derechos humanos. Pues tienen total impunidad.

Mario Luis Bilansky

Solo los delincuentes y las custodias de nuestros gobernantes pueden disparar, el resto se tiene que dejar matar, o estar dispuestos a ir a la cárcel, el policía tiene derecho de disparar si su vida está en peligro o la de sus ciudadanos.

César Enrique Faccio

La policia puede usar el arma desde siempre, pero... Gracias a gobiernos y jueces garantistas cubrechorros y asesinos, si la usaban, seguro iban presos y perdían el trabajo, sueldo, etc. ¡Cuánto miedo hay por gatillos fácil!, ahora, la historia habla del desprecio que mucha gente tiene por las fuerzas del orden, que llegaron a matar un policía por día, con familia como todos, y nadie salió a reclamar por esas vidas, eso muestra la hijaputez de la gente que está en contra de que cumplan con su deber, para estos, la vida del "cana" no vale nada.

Monica Araya

No faltará el descerebrado que se opone a que la policía utilice el arma reglamentaria, bajo la consigna de que "es antidemocrático". Como si fuese muy democrático que cualquier hijo de su madre venga a meterte un balazo para robarte el teléfono.

David Gerardo Nudelman

Pero no justifiquemos el gatillo fácil. Estoy de acuerdo con Carrio en que sea por ley, ya que una simple resolución puede violar garantías constitucionales. En cambio una ley solo puede ser modificada por otra ley.

Alejandro Gaspar Zwenger

Considero que está bien el uso del arma. El policía no lleva una pistola para hacer exhibición. Debe usarla siempre cuando la circunstancia lo requiera.

Jorge Bahurlet

Sin lugar a dudas es necesaria una reforma en el Código de Procedimientos en lo Penal. A partir de ahí, hablamos de cómo, cuándo y por qué el uso del arma. Con el actual Código, cualquier policía que adhiera al decreto Bullrich va preso. Eso independientemente de lo que han opinado aquí otros acerca de la preparación o no de la Policía, lo cual es un factor muy influyente pero no determinante. Hace 30 años, la policía salía bien preparada, sabía cuándo tirar y por qué pero igual las leyes (el Código) no los amparaba. Y menos a partir del garantismo indiscriminado y fanático que adhiere a la teoría Zaffaroniana abolicionista.

Daniel Orieta

Muy bien, pero ojo que hay policías delincuentes, son pocos pero hay y lo sabemos, hagan las cosas bien.

Enrique Antoine

Estoy totalmente de acuerdo, pero con policías bien entrenados, no que entren y a la semana le den el arma.

Claudio Contreras

Los policías tendrían que obligarlos a hacer cursos para mejorar el profesionalismo y aumentarles los sueldos, y estoy de acuerdo con que utilicen arma. Sus vidas siempre están en peligro por estos delincuentes.

Jorge Caballero

Para evitar "gatillo fácil" los delincuentes simplemente deben cambiar el arma por una herramienta de trabajo honesto. ¿Fácil, no?

Podés leer más opiniones en este enlace.

¿Vos qué opinás?