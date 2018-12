Proponen pintar "Corazones rojos" por las víctimas de asesinatos en Bahía

La tía de una chica asesinada en un robo en Bahía Blanca sugirió una propuesta para pintar "Corazones rojos" en los lugares donde hubo víctimas como su sobrina.

Sandra Bustos es la tía de Agustina Bustos, que fue asesinada el 3 de abril en Piedrabuena al 1.700 cuando un delincuente la atacó para robarle. Tenía 19 años.

"Se me ocurrió la idea en un momento. Yo vivo en White, pero paso prácticamente todos los días por donde falleció Agustina. Cuando pasé por avenida Arias, me dije: 'Si existe Estrellas Amarillas, ¿por qué no algo similar [para las víctimas de asesinatos?'", le contó a La Nueva..

"Lo voy a hablar con mi hermano, el papá de Agustina [Eduardo Bustos], para ver cómo avanzar", sostuvo.

La pintada de las estrellas amarillas para las víctimas del tránsito las hace la ONG que se encarga de concientizar sobre el tema.