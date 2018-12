General Cerri: vecinos indignados por falta de agua

Tal como fue acordado en una reunión realizada en el Punto Digital donde numerosos vecinos expusieron al delegado municipal Raúl Martín su preocupación por la falta de agua, una delegación de los mismos se apersonó en el Concejo Deliberante para interiorizar a los concejales por el acuciante problema que se agrava todos los veranos.

Fueron recibidos por la secretaria del bloque oficialista, quien se comprometió a gestionar una audiencia, y por el concejal del bloque PJ Cumplir Ezequiel Gimeno, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, quien asumió la responsabilidad de lograr una audiencia con la participación de representantes de todos los organismos involucrados ABSA, OCABA.

También el delegado municipal de Cerri había propuesto una reunión con los titulares del organismo provincial responsable de la provisión del vital elemento.

El problema es de vieja data y se torna insoportable ni bien se suceden dos o tres días seguidos de alta temperatura. Se produce una disminución notable de la presión en la parte baja de la localidad y directamente el agua no llega al sector más alto, Cuatreros Viejo y mucho menos a la Escuela 44 del Paraje Sauce Chico donde termina la línea.

Precisamente, éste último es un establecimiento de doble escolaridad donde el viernes, por ejemplo debieron suspenderse las actividades por falta de agua.

Si las temperaturas elevadas se prolongan dos o tres días directamente se corta el suministro en toda la localidad.

"Estamos cansados, el agua se corta en los domicilios particulares y también en instituciones como el hospitalito. Tenemos que llamar a los bomberos para que nos llenen el tanque para lavarnos las manos y los sanitarios y pedir a la secretaría de salud que nos lleven agua potable para beber", manifestó Romina Aramburu.

"Estamos cansados de que nos mientan. El año pasado en enero las autoridades de ABSA nos dijeron en Cerri que iban a colocar una cañería con un diámetro mayor y que para marzo el problema estaría solucionado. No fue así, seguimos teniendo el agua del surgente de La Lanera, con una temperatura de 80 grados, que daña cañerías y artefactos y pagamos un precio elevado por un servicio absolutamente malo. En mi casa somos mi hijo y yo y pagamos 1.800 pesos", acotó Marta Chiaradia.

El problema no es de fácil solución teniendo en cuanta la antigüedad de las cañerías y el incremento constante de la cantidad de usuarios del servicio.

"Es terrible que pasados casi 20 años del siglo XXI en algunos aspectos vivimos como en el 1.800 dependiendo de los pozos que proveen agua de dudosa calidad o bañándonos con un balde y un jarrito", manifestó Gabriela Giordano.

Los vecinos dejaron una nota con más de 300 firmas solicitando la banca 25 y exhibieron notas, actas y números de expedientes que testimonian la antigüedad de sus reclamos y todas las gestiones realizadas.

"Si no nos escuchan y sobre todo si no nos solucionan este grave problema no nos quedará otra alternativa que cortar la ruta 3 Sur para hacernos visibles", concluyó Romina Aramburu.

Cabe señalar que a menos de 300 metros desde donde ABSA toma agua de La Lanera el surgente ubicado en el ex frigorífico Cuatreros vierte a la ría 97.000 litros de agua de excelente calidad.

La 7ª Fiesta de la Historia de la Carne

El próximo sábado y domingo, se desarrollará en Cerri la 7ma. edición de la Fiesta Regional de la Historia de a Carne, declarada de interés municipal.

Como siempre la atracción principal serán las dos vaquillonas al asador, los más de sesenta costillares y los chorizos que podrán degustarse en el Patio de Comidas, junto con otros platos tradicionales.

Habrá bandas musicales, solistas, humoristas, escuelas de danzas, artesanos y muestras de distintas instituciones. También habrá juegos para chicos y grandes, saltimbanquis, toro mecánico, camas elásticas, tirolesa y otras atracciones.

Como un ingrediente novedoso esta edición incluye el domingo 9, la realización de un Gran Travesía eco turística natural destinada a los amantes de las motos, cuatris, areneros, UTV. Se recorrerán distintos caminos de la localidad, la ecoplanta y Villarino Viejo, con charlas explicativa.

Habrá un desayuno con degustación de fiambre en el ex Puerto Cuatreros (Club de Pesca y Náutica General Daniel Cerri y concluye con un asado para todos los participantes en el Club Cerri.

Los precios son muy accesibles y las inscripciones se realizan en el Punto Digital, Paso 405 de lunes a viernes de 8 a 16 horas.

Por consultas llamar al teléfono 0291-4847254 o al celular 156423799.