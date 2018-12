El reclamo por el vaciamiento de los fondos ANSES se hace en todo el país

Todos los trabajadores de las seccionales de ANSES de la Provincia de Buenos Aires realizaron ayer una panfleteada para reclamar por el vaciamiento del organismo, solicitando, además, que el gobierno piense en los actuales y futuros jubilados, para lo cual se requiere que no haya cambios en la Ley vigente.

Con el apoyo de ATE Seccional Bahía Blanca, los trabajadores repartieron panfletos que contemplan varios puntos y esta situación se viene repitiendo también a nivel nacional con intención de visibilizar la grave situación que atraviesa ANSES.

"En conjunto con otros compañeros de la mesa nacional de ATE-ANSES estuvimos haciendo una panfleteada en las puertas de la delegación de calle Brown, porque estamos movilizando este tipo de medidas en todo el país", dijo Hernán Molina, representante de ATE a nivel Provincial, quien acompañó la movilización y mantuvo una reunión con los compañeros de ATE Seccional Bahía Blanca, entre ellos con Viviana Marfil, secretaria general de la Asociación de Trabajadores del Estado en nuestra ciudad.

--¿En qué se hizo hincapié?

--Este tipo de medidas las venimos realizando en todo el país en defensa del sistema de seguridad social, porque este gobierno está propiciando que el sistema se vea colapsado a través del vaciamiento del Fondo de Garantías de Sustentabilidad, que es el fondo que sustenta esta falta de financiamiento del sistema.

“Hay que recordar que se requiere de 3 a 4 trabajadores en actividad para sostener un jubilado y, en ese sentido, la falta de combatir el trabajo en negro y la falta de aportes hace que esto colapse”, sostuvo Molina.

--¿Cuánto perdió el fondo al que usted hace mención?

--Desde diciembre de 2017 hasta hoy perdieron más de 18 mil millones de dólares, y se sigue perdiendo porque este gobierno lo está vaciando. Nosotros estamos generando conciencia entre la gente y los trabajadores de que hay que defenderlo porque en el futuro cada vez menos gente podrá jubilarse.

“ANSES ya no es el organismo que era, se fue transformando en un gran megaministerio con trabajadores trasladados desde el Ministerio de Desarrollo Social, del Registro Civil... Un organismo de asistencia social y no de garantía de derechos para que a una determinada edad uno se pueda jubilar o, con determinados requisitos, acceder a una prestación o asignación familiar. En este momento es imposible llegar a esos derechos, y la gente recurre a solicitar ayuda. Encima, ANSES otorga préstamos que, en general, los jubilados utilizan para pagar servicios. Se meten en un círculo vicioso que no le hace bien a nadie".

--¿Desde el gobierno respondieron a estos pedidos?

--No. Porque es una política de este gobierno, que consiste en desmembrar y vaciar. Y también han permitido que se vendan los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. No hacen caso a los planteos.

--A nivel general, ¿qué pasa con los trabajadores activos y los reclamos por paritarias que consideran insuficientes?

--A nivel general los estatales tienen un convenio donde se le ofrece un bono de 5.000 pesos para diciembre y un aumento general del 10 por ciento para enero e igual porcentaje para febrero, tomando el sueldo de junio, ya que no es acumulativo a un sueldo actual.

“Venimos pidiendo la reapertura de paritarias desde aquel 15% que nos dieron en junio y hoy nos dan este bono. De alguna manera el gobierno reconoce que hay una pérdida salarial, pero lejos se está de lo que refleja la inflación, con porcentajes que rondan el 47 por ciento de inflación".

“Venimos corriendo de atrás desde hace mucho tiempo, mirando de reojo a la inflación que es una cuenta cruda y real. Encima, en el medio hubo un valor de dólar que se duplicó y que duplicó el costo de vida de todos los argentinos”.