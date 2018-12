Franco Pennacchiotti: "No se cuántos rebotes fueron, pero bajé muchos"

Por Mauro Giovannini / mgiovannini@lanueva.com

-¿Tenés idea cuántos rebotes bajaste? Fueron muchos...

-Sí, sí, bajé muchos. No se cuántos rebotes fueron, pero bajé muchos. Creo que arriba de veinte...

Franco Pennacchiotti fue figura excluyente en la victoria de Villa Mitre, sobre Unión Alem Progresista (Allen), por el Torneo Federal. El tricolor se impuso por 108 a 80, pero al margen de lo colectivo, el interno alcanzó una cifra difícil de imitar: capturó 30 rebotes, 23 en defensa y siete en ataque.

Villa Mitre puso novena en el Torneo Federal

"Siempre trato de bloquear al mío (oponente) y el sector donde lo bloqueé que sea rebote mío. Hay veces que es un poco más de fortuna si cae o no, depende de la zona que lo tire, pero en general, si agarré treinta es porque tuve un poco de suerte y porque jugué muchos minutos", admitió apenas terminado el encuentro Pennacchiotti, quien también colaboró con 24 puntos (0-1 t3, 7-13 t2 y 10-14 t1), 5 asistencias y una tapa si tomamos la planilla estadística oficial.

No obstante, según los números de La Nueva., que fueron chequeados con las imágenes del partido, se trató realmente de 28 recobres (21 en defensa y siete en ataque).

Cada vez que el rubro alcanza cifras desmesuradas, los recuerdos (más aún en Bahía Blanca) viajan hacia el 11 de mayo de 1989 y el récord logrado por Ariel Scolari, jugando la LNB para Olimpo, ante Atenas. Aquella vez, Scooby tomó 30 tableros (24 defensivos).

"Era Liga Nacional y Scooby está en otro nivel; es distinto. Yo estoy muy contento porque estamos jugando muy bien. Hay equipos que se preparan y ganan partidos, pero no logran jugar bien y con química como estamos jugando nosotros. Ojalá lo podamos mantener hasta fin de temporada", contó el interno ex Bahiense, Estudiantes y Olimpo.

"Tenemos que hacernos cargo del momento. Ahora esta visitantía va a ser importante porque es dura, tenemos con qué y tenemos que soñar. Hay un sistema muy aceitado. Yo me estoy adaptando y trato de incorporarme con lo que yo ya sabía hacer. Y ni hablar que si jugué bien estos nueve partidos en gran parte es porque me lo permitieron mis compañeros que hace cinco años vienen jugando juntos. Ariel (Ugolini) me da protagonismo cuando es un equipo que no necesitaba un jugador con protagonismo, así que estoy muy agradecido", añadió Franco tras la novena victoria de Villa Mitre, sobre nueve presentaciones.

El tricolor afrontará sus próximos compromisos por el Federal en Neuquén: el viernes frente a Pacífico y el domingo ante Independiente.

"Cuando juego de visitante estoy en modo Federal, pero cuando juego de local me cuesta caer que estoy siendo local, jugando en el club donde empecé. Falta muchísimo. Tenemos que tomar los partidos importantes como fue lo de Madryn como ambientes de posibles playoffs; esa es la diferencia. La realidad es que esos partidos son esporádicos en la temporada regular y después, en los últimos tres meses, cada partido va a ser clave", completó Pennacchiotti.