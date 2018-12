Corrientes: ordenan detener a un juez federal y apresan a dos secretarios por narcotráfico 

La Justicia ordenó hoy la detención e indagatoria del juez federal 1 de Corrientes, Carlos Soto Dávila, y concretó los arrestos de dos de sus secretarios y de cuatro abogados, en la causa por narcotráfico iniciada con el Operativo Sapucay, en esa provincia, aunque el magistrado continuará libre porque tiene fueros, informaron fuentes judiciales.

Las medidas fueron dispuestas por el juez federal porteño Sergio Torres, quien llamó a indagatoria a su par Soto Dávila para el jueves 6 próximo, por considerarlo supuesto jefe de una asociación ilícita que encubría a narcotraficantes mediante resoluciones favorables en connivencia con los abogados que los representaban.

Los arrestos concretados hoy en las provincias de Corrientes y Chaco fueron los de los secretarios del juzgado federal 1 de Corrientes, Pablo Molina y Federico Grau, y de los abogados Gregorio Gimenez, Tomás Viglione, Jorge Vallejos y Duylio Barboza, que se suman al del letrado Omar Antonio Serial, detenido en esta causa desde marzo de 2017.

Por el momento, el juez Soto Dávila permanecerá en libertad a pesar de ser llamado a indagatoria por un delito grave debido a que tiene fueros y es preciso que primero el Consejo de la Magistratura inicie el procedimiento de jury de enjuiciamiento de rigor para quitárselos, explicaron los voceros.

Las fuentes judiciales dijeron que el magistrado correntino fue mencionado por un "arrepentido" como el destinatario del pago de dinero para favorecer causas y dar protección o excarcelaciones a integrantes de organizaciones dedicadas al tráfico de marihuana en la provincia.

Además, surgieron elementos en su contra y en la del resto de los hoy detenidos tras el análisis de los entrecruzamientos telefónicos realizados entre el juez y otros implicados durante el desarrollo de la investigación, añadieron los informantes.

En octubre pasado fueron detenidos en la misma causa, el ex intendente de la localidad de Empedrado, Juan Manuel Faraone; su hija gendarme, Agustina Faraone, quienes se sumaron al ex intendente de Itatí, Natividad “Roger” Terán, y a su ex viceintendente, Fabio Aquino, apresados en 2017.

La investigación comenzó en marzo del año pasado con la denominada Operación Sapukay, en la que se investigaba el tráfico semanal de 15 toneladas de marihuana provenientes de Paraguay que llegaban a Itatí, Corrientes.

La principal hipótesis es que la droga entraba a la localidad en barcazas que partían de la costa paraguaya y que luego se distribuía a siete provincias y la Capital Federal, donde el valor de comercialización era más alto.

Los pesquisas determinaron que en Itatí actuaban tres subgrupos operativos que acopiaban la marihuana, la embalaban y la distribuían hacia los distintos puntos de venta. (Télam)