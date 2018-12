Encuentran en la capital chaqueña a la medanense buscada

La policía de la capital chaqueña localizó esta mañana en aquella ciudad a la medanense buscada que al parecer estaba amenazada por su pareja, gracias a la información aportada por dos testigos que aseguraron haber visto a ambos en la zona céntrica de Resistencia, tras tomar conocimiento del caso por la publicación en "La Nueva.".

Desde la Comisaría de la Mujer en Resistencia se informó que en este momento Ana María Meler está prestando declaración en esa dependencia, luego del protocolo de búsqueda que se había puesto en marcha en la provincia norteña a mediados de noviembre.

"Hasta ahora la mujer declaró que desde hace 6 meses está en Resistencia por voluntad propia junto con su pareja (Oscar San Andrés) y que cursa un embarazo de 3 meses", indicó una vocera de dicha repartición policial.

Según la entrevistada, Meler se encuentra en buen estado de salud y aparentemente no presenta heridas producto de posibles agresiones físicas.

La intervención de los ciudadanos que leyeron la nota publicada ayer en este diario, fue clave para hallar a la mujer nativa de Médanos con familia en Bahía Blanca.

Ambos informaron a la fuerza policial que hoy vieron a Meler y San Andrés "cuidando autos y motos" en la primera cuadra de la calle Vedia.

"Están a metros de mi negocio. Este es el segundo o tercer día que los veo a los dos y como hoy vi la nota en el diario de allá, avisé a un policía que `no me dio mucho artículo´, así que llamé al número que aparece en la nota (en referencia al número telefónico de Susana Stagno, mujer del exmarido de Meler). Di aviso de que los dos están acá, en Resistencia", precisó uno de los informantes chaqueños que prefirió no dar a conocer su identidad por cuestiones de seguridad.

El otro vocero agregó que alrededor de las 9 estacionó su camioneta frente a Meler y San Andrés, quienes -expresó- tienen "bolsas y bolsos junto a ellos" en la vía pública.

"Trabajo a media cuadra de donde están ellos y hace varios días que cuidan vehículos en Vedia al 50, más o menos. Avisé a contactos de Investigaciones en Resistencia, que se manejan con Trata de Personas, e informé a la Comisaría de la Mujer", dijo el entrevistado que tampoco se identificó por el mismo motivo.

"A la mañana vinieron policías que hablaron con ellos y aproximadamente a las 11.30 se llevaron a los dos en un patrullero. Espero que se contacten con los familiares de esa pobre mujer", finalizó la fuente.

Si bien Meler les había dicho a sus familiares que se hallaba en Villa Carlos Paz con San Andrés, su hermano sospechaba que pudiera estar en Formosa.