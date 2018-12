El presidente Mauro Altieri puso el grito en el cielo. ¿Se enojó con los jugadores?

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

(Nota publicada en la edición papel)

Minutos después del cotejo, del soso 1-1 con Gimnasia de Mendoza, desde el gimnasio de básquetbol Norberto Tomás, donde los medios de prensa esperan para hacer las distintas notas, se escuchó una voz acalorada que provenía del camarín local, donde todo el plantel estaba reunido con el presidente olimpiense Mauro Altieri.

¿Estaba enojado el "Colo"?, ¿qué fue lo que dijo?

El defensor central Salvador Sánchez, sin vueltas ni misterios, respondió: "nos fue a brindar todo su apoyo y creemos que está bien, que hizo lo correcto. Nos recalcó que debemos sacar la situación adelante, que tenemos que empezar a ganar aquellos partidos donde nos ponemos en ventaja".

—¿Cuál es la mayor presión que sienten como grupo: que tienen pocos puntos, que salen y entran constantemente al casillero rojo del descenso o que en cuatro de los últimos cinco partidos empezaron ganando y no pudieron conseguir el triunfo?

—A nadie le gusta estar último en la tabla de promedios y no trabajamos para estar ahí. Entrenamos y nos esmeramos, pero se ve que no alcanza. Hay que empezar a reconsiderar situaciones, a cambiar de raíz las cosas que no hacemos bien.

"Queda un partido antes del receso y no nos vamos a ir tranquilos de vacaciones si no le ganamos a Villa Dálmine. Terminar con 15 unidades y fuera del descenso calmaría bastante los nervios”.

“Hay distracciones que no pueden seguir pasando”

Le viene pasando seguido: juega bien y hace todo para ganar en un tiempo, y termina regalando los otros 45 minutos.

¿Qué te pasa Olimpo?

"Jugamos un gran primer tiempo y no creo que hayamos tenido un bajón futbolístico en la segunda parte, aunque nos distrajimos en un centro, no marcamos al único jugador de ellos que estaba en el área y nos empataron. Nos están sucediendo cosas que sabemos que no nos pueden pasar. Después del 1-1 todo nos costó muchísimo, porque Gimnasia se defendió bien y con poco juego nos complicó", señaló, cabizbajo, Salvador Sánchez, ayer primer zaguero.

—En la jugada desafortunada a la que te referís, la del gol del "Lobo", desbordó un central (Lucas Márquez) y cabeceó el más "petiso" del elenco visitante (Lucas Baldunciel). Increíble.

—Sí. Estábamos muy atentos a los dos puntas, pero nos terminó sorprendiendo un zaguero que se mandó al ataque. Son cuestiones a pulir, aunque se nos está acabando el tiempo y la preocupación se está transformando en desesperación. Sobran las palabras, es hora de que reaccionemos y que empecemos a sentir eso con lo que tanto insistimos: salir a ganar en cualquiera cancha.