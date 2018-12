El renacer del Motocross, un antes y un después en la ciudad

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

(Nota publicada en la edición impresa de hoy)

El conformismo generalizado bastó y sobró para marcar la pauta que las cosas se hicieron correctamente. Por si acaso, los propios protagonistas y animadores del show se encargaron de ratificarlo (ver adelante).

Concretamente, el renacimiento del Motocross en Bahía Blanca no pudo ser mejor. El arduo y sacrificado trabajo efectuado en el Ezequiel Crisol de Aldea Romana, durante más de 7 meses, dio sus frutos, respondiendo a la exigencia prevista.

Como todo nuevo proyecto, siempre habrá cosas por mejorar y pulir. Pero, tratándose de un estreno absoluto para la actividad en dicho sector específico de la ciudad (centro neurálgico para la actividad motor), la expectativa quedó colmada.

El propio responsable de CAMOD, ente fiscalizador de la competencia, se encargó de ratificarlo.

"Bahía es una ciudad fierrera y hoy (por ayer) lo comprobamos. Hay un fuerte núcleo de pilotos de Motocross en el medio, los encargados de dar el puntapié para la vuelta de la actividad", sostuvo Fernando Sierra, presidente de la Federación Argentina de Motociclismo.

"El circuito --agregó-- es nuevo, y como todo, irá sufriendo ajustes de acuerdo a la demanda de los pilotos. Pero la fecha se disputó satisfactoriamente en cuanto a superficie, exigencia, saltos, rampas, riego y demás. A esta altura, podemos decir que el trabajo de Julio Monteros y su gente (NdR: Bahía Race Cross), fue excelente. No hemos encontrado nada para corregir".

En la faz deportiva y competitiva, el análisis y el balance no dista del efectuado sobre el aspecto organizativo e infraestructural.

Tal como Monteros predijo 24 horas antes, el parque de motos, sumando todas las categorías presentes, superó las 55 unidades; incluyendo presencias de grueso calibre para la especialidad.

Las distintas pruebas, pactadas a un total de 12 minutos de duración (en algunas mangas coincidieron más de una categoría), brindaron un interesante espectáculo para el ojo del aficionado, el cual se acercó en gran número al Crisol.

Sobre el desarrollo integral de la jornada, algunas de las presencias más resonantes dieron su veredicto.

**Brian Selles: Poder correr en nuestra ciudad, siendo locales y recibiendo a todos los pilotos de afuera, es una alegría inmensa. Le tengo mucha fe al campeonato del año que viene, seguramente vaya a formar parte del mismo. Es un orgullo poder impulsar la actividad.

**Felipe Ellis: Estoy feliz de haber vuelto a competir en Motocross; hacía mas de dos años que no lo hacía, y encima compitiendo de local. El circuito es muy exigente. En lo particular me gusta, porque es muy técnico. Además, aguantó muy bien la exigencia de las competencias.

**Estanislao Salanueva: Es un gusto volver a Bahía, donde tengo un montón de amigos. La pista está buena, hay que hacerle algunas mejoras, porque tal vez sea un poco angosta. Hoy, hacer una pista de Motocross lleva un trabajo muy grande.

Primer examen, aprobado. Ojalá, el primero de muchos.

“Estoy muy emocionado”

"Me dieron una oportunidad única como organizador, es un sueño cumplido. La expectativa se cumplió. Salió todo espectacular, con un parque lleno de motos y un montón de gente acompañando. No puedo pedir más. Estoy muy emocionado, no hay palabras de agradecimiento a quienes confiaron", sostuvo el Rifi, en representación de Bahía Race Motocross.

Resultados: -85cm: 1) Valentino Veremenchik; 2) Santino Cutini y 3) Pedro Prosorovich. -Enduro Cross: 1) Federico Oreyano; 2) Kevin Robein y 3) Emanuel Foti. -Principiante: 1) Emanuel Alomar; 2) Andrés García y 3) Alfonso Prosorovich. -Promo Open: 1) Rodrigo González Prieto; 2) Lucas Bacha y 3) Damián Rodrigo. -Master B: 1) Estanislao Salanueva; 2) Guillermo Traversa y 3) Cristian Muldon. -Master A: 1) Fabián Ruíz y 2) Damián Rodrigo. -Senior: 1) Brian Selles; 2) Felipe Ellis y 3) Luciano Yanfacia.