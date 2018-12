Ni Messi, ni Cristiano. El Balón de Oro fue para Luka Modric

El croata Luka Modric fue elegido por la revista France Football como el mejor jugador del mundo, logrando así quedarse con el Balón de Oro 2018.

El volante del Real Madrid, finalista con su selección del Mundial de Rusia y campeón de la Champions League con el club merengue, puso fin a la era de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quienes se habían repartido las últimas 10 ediciones del premio.

"Es un sentimiento único y un honor. Tengo muchísimas emociones difícil de expresar. Déjame dar las gracias a los que me han ayudado, a los compañeros de equipo y entrenadores del Real Madrid, y a todos los que trabajan en el club. También a entrenadores y compañeros de la selección de Croacia, a mi familia, mujer e hijos, que me llenan como persona y me ayudan en todos los aspectos", expresó el mediocampista.

"De niños todos tenemos sueños, mi sueño era jugar en un gran equipo y ganar trofeos. El balón de oro es más que un sueño. Así que es un honor y un privilegio recibir este trofeo hoy. Si he ganado es porque he hecho algo especial este año", agregó.