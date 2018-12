Si Olimpo no cambia algunas “cosas”, se le seguirá complicando la “cosa”

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

“Nos están sucediendo cosas que a esta altura ya no nos tendrían que suceder”.

Fue la frase más leída y escuchada en las distintas notas periodísticas que dieron los jugadores de Olimpo minutos, horas y hasta el día después del magro 1-1 frente a Gimnasia de Mendoza.

Antes voy a aclarar que la palabra “cosa” no me agrada para nada, pero quiero interpretar a los futbolistas que, cuando se refieren a “cosas”, es para no desmenuzar uno a uno los inconvenientes por los que está atravesando el conjunto olimpiense, que de los últimos 6 compromisos solo ganó uno.

Y esas “cosas”, creo, tienen mucho que ver con la falta de concentración, la inconsistencia al momento de observar y tomar las marcas y las limitaciones de un plantel con carencias de experiencia y jerarquía.

En el transcurso de este torneo de la B Nacional hemos dicho más de una vez: “solo a Olimpo le pasan estás cosas”. Le expulsaron a un arquero por demorar el juego, no ganó encuentros donde fue ampliamente superior al rival y el domingo el “Lobo” mendocino llegó a la igualdad mediante una acción de juego que no suele verse a nivel profesional: desborde de un central (Lucas Márquez, que mide casi 1.90), centro y cabezazo solitario del más chiquito de la cancha (Lucas Baldunciel).

Los bajones de la escuadra bahiense de un tiempo al otro se deben exclusivamente al factor psicológico, a la carga emocional y a esa presión de culpa imperdonable y dramatismo --mezclado con vergüenza-- que sienten los jugadores cada vez que sufren un gol en contra.

Sino no se explica que se hayan puesto en ventaja en los últimos cinco cotejos y que solo una vez hayan podido alzarse con los tres puntos. Tres veces le empataron y Platense le dio vuelta el marcador.

Este juvenil elenco olimpiense tiene ratos de juego decoroso, entusiasma y hasta te llena la vista y el alma de fútbol.

Expreso esto y no hay ni un gramo de contemplación porque sean pibes. Porque son los pibes los que terminan regalando los partidos después.

Pero los pibes son autocríticos, dicen la verdad y reconocen, como reconocieron siempre, que el domingo entraron dormidos al complemento y que poco pudieron hacer (por estar desconectados entre líneas y por las imprecisiones a la hora de llevar el balón hacia adelante) contra un adversario de oficio y que hizo negocio demorando el juego, siempre apañados por el impresentable arbitraje de Julio Barraza.

El que no tiene autocrítica es el entrenador Darío Bonjour, que elige las excusas y el rigor del castigo para ciertos futbolistas antes de admitir que se equivocó con el planteo táctico o la estrategia a la hora de planificar un partido.

Porque en Vicente López, contra Platense, falló el sistema, que no tuvo contención ni sustento. Vidal, de carrilero por izquierda, intentó marcar pero no supo cómo, a Iberbia le hicieron el 2 o el 3 por uno y entre Holgado y los palos salvaron a Olimpo de una catástrofe de goles.

En fin. Con 12 puntos sobre 33 posibles, el aurinegro anda entre lágrimas y sonrisas. Sale del casillero rojo del descenso, vuelve a caer... Es cierto que necesita ganar dos partidos seguidos, pero también es consciente que debe empezar a controlar sus impulsos y a fortalecer la mente y el corazón.