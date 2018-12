Ferrari desembarcó en Mónaco con autos y con su nuevo piloto

La escudería Ferrari inauguró hoy una muestra de coches de colección en Mónaco, una excusa para presentar allí a quien será compañero de equipo de Sebastian Vettel en la temporada 2019 de Fórmula 1.

Charles Leclerc, de 21 años, se mostró en su ciudad natal junto al príncipe Alberto II.

"No esperaba que pudiera tan pronto esta promoción a Ferrari. Es muy loco. Todavía me cuesta darme cuenta de lo que está pasando. Ahora no veo la hora de enfrentar los desafíos que me esperan en los próximos años”, dijo Leclerc a MotorSport.

Después de una gran temporada en Sauber y de ser elegido “novato del año” en los premios Autosport 2018, el piloto monegasco reemplazará en la butaca de Ferrari a Kimi Raikkonen (39 años).

"Es un honor tener un campeón como Vettel a mi lado. Tendré mucho que aprender, todo es totalmente nuevo y es un gran salto”, agregó.

Los cascos 2019

A continuación, la lista de los pilotos que correrán en el campeonato de la Fórmula Uno en 2019:

* MERCEDES: Lewis Hamilton (Gran Bretaña) y Valtteri Bottas (Finlandia).

* FERRARI: Sebastian Vettel (Alemania) y Charles Leclerc (Mónaco).

* RED BULL: Max Verstappen (Holanda) y Pierre Gasly (Francia).

* RENAULT: Nico Hulkenberg (Alemania) y Daniel Ricciardo (Australia).

* HAAS: Kevin Magnussen (Dinamarca) y Romain Grosjean (Francia).

* MCLAREN: Carlos Sainz (España) y Lando Norris (Gran Bretaña).

* FORCE INDIA: Sergio Pérez (México) y Lance Stroll (Canadá).

* SAUBER: Kimi Raikkonen (Finlandia) y Antonio Giovinazzi (Italia).

* TORO ROSSO: Daniil Kvyat (Rusia) y Alexander Albon (Tailandia).

* WILLIAMS: George Russell (Gran Bretaña) y Robert Kubica (Polonia).