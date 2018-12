"Me dieron duro y parejo", el relato de Clerc tras el violento asalto que sufrió en su casa

El extenista José Luis Clerc aseguró hoy que los delincuentes que lo asaltaron en su domicilio de la localidad bonaerense de Olivos lo golpearon "duro y parejo", mientras que además amenazaron con llevarse a una de su hija.

"Jamás pensé que me podía pasar a media cuadra de donde vive Mauricio (Macri)", expresó en relación a la cercanía de su domicilio con la Quinta Presidencial de Olivos.

El ex número 4 del tenis mundial aseveró, ante periodistas que acudieron esta mañana a su casa, que quedó "muy mal" después de lo que le tocó vivir.

"Lo único que les puedo contar, porque no quiero entorpecer el trabajo que están haciendo los investigadores, es que me pegaron mucho. Me dieron duro y parejo", expresó Clerc.

El actual comentarista de la cadena ESPN dijo que "ojalá agarren" a los responsables del violento atraco.

Antes, "Batata, en su cuenta de la red social Twitter había pedido que "no naturalicemos la inseguridad" y "mantener a los chorros donde deben estar y los ciudadanos trabajadores y honestos en libertad".

"Hay un libertinaje de la delincuencia que no debemos permitirla mas como país entero", sostuvo.

El hecho se produjo ando Clerc ingresó desde el patio a su vivienda ubicada en la calle Monasterio al 1800, del partido de Vicente López y fue sorprendido por tres personas armadas que tras amenazarlo, lo ataron con una corbata, le propinaron golpes, entre ellos un culatazo, y le robaron un celular, varias alhajas y dinero en efectivo.

El violento robo se produjo cuando se encontraba en la casa la hija del tenista, de siete años, y una niña amiga.

"Entraron por la puerta del frente de mi casa en Vicente López, tres tipos armados. De repente los vi adentro. Nos redujeron a mi junto con mi hija de 7 años y una amiguita de ella. se llevaron cosas de valor de mi mujer y algo de dinero", contó el propio damnificado en Twitter.

"Recibí golpes, me ataron y tiraron al piso. Pero estoy bien", añadió, mientras reparó en el "daño material" que le provocaron a su hija y a la amiga, el observar como lo atacaban con riesgo para su vida. (NA)