Lo conoció por Facebook, se fue con él y ahora su familia la busca

Lo que hace cinco meses comenzó como una historia de amor entre una medanense y un hombre que conoció por Facebook, se convirtió en las últimas semanas en una situación preocupante por la partida de la mujer, con quien su familia en Bahía Blanca no tiene contacto personal desde hace un tiempo y se la busca en Chaco.

Los hijos de Ana María Meler (52) están atemorizados por la posibilidad de que su actual pareja, Oscar Julio José San Andrés (31), la mantenga cautiva y la someta a maltratos en la capital chaqueña, adonde se habían mudado para convivir.

El fin de semana Meler envió audios de WhatsApp a sus tres hijos, a quienes les aseguró encontrarse bien y que está hospedada en la casa de familiares de San Andrés, en Carlos Paz.

Sin embargo, los familiares de la mujer sospechan que actúa bajo amenazas de su pareja. Un hermano de Ana María se contactó el sábado mediante una videollamada y no descartó que pudiera estar bajo los efectos de alguna droga, e incluso maniatada.

Susana Stagno, esposa del exmarido de Meler, dijo que el 6 de noviembre la mujer escapó del lugar donde estaría privada de su libertad y mediante Facebook se comunicó con uno de sus hijos que residen en esta ciudad, para pedir auxilio.

La damnificada solicitó a su hijo el envío de dinero para regresar a Médanos, porque -dijo Stagno- “nada era como parecía, la tenían encerrada, hacía cinco días que no comía y en ese momento estaba sentada en una plaza, enfrente de un correo en Resistencia”.

Desde ese día no se supo más nada de Meler hasta las comunicaciones del pasado fin de semana. La policía y una fiscalía de Resistencia están trabajando con el caso, hasta ahora con resultado negativo.

También se desconoce el paradero de San Andrés, oriundo de Ascensión, una localidad bonaerense cercana a Junín.

De acuerdo con el testimonio de Stagno, la víctima se trasladó a Resistencia mediante “engaños” del sujeto, quien presuntamente “ocultó” su condición de “preso” cuando se conocieron por Facebook.

La situación de Meler podría ser aun más grave a raíz del embarazo que dijo cursar, siendo el padre de la criatura al parecer San Andrés, quien desde fines de junio goza de libertad condicional tras cumplir una condena en la cárcel de Junín, por “robo agravado por escalamiento en concurso real con desobediencia”.

“Ana San Andrés, hermana de este hombre, nos dijo que su hermano es muy violento y le daba fuertes palizas a Ana María cuando primero estuvieron en Junín, donde viven la hermana y los padres de él. Le pintó pajaritos de colores”, dijo Stagno.

“Tenemos las peores referencias de este hombre: cárcel, drogas, violencia y privación ilegítima de la libertad. No confiamos en nadie porque no sabemos si San Andrés actúa solo o forma parte de una banda, y tratan de darnos información que ellos quieren que tengamos”, acotó.

“Por la hermana de este hombre nos enteramos que él le había puesto una clave al celular de Ana María. Se lo desbloqueaba para que hablara delante de él; tenía que escribir y decir lo que él quería”, completó.

San Andrés evitó el contacto de Meler con su familia

María Belén Roché, nuera de Meler, se comunicó telefónicamente con Oscar San Andrés, quien con “evasivas” evitó que ella y su suegra tuvieran contacto.

“Él le decía a Belén que no podía darle el celular a Ana María y siempre era el supuesto interlocutor. En el último llamado del domingo (25 de noviembre), Belén le dijo a San Andrés que su marido Darío, hijo de Meler, estaba muy grave de salud, internado en Terapia Intensiva y necesitaba hablar con su madre. Era una mentira para intentar contactarse con Ana María”, aclaró Stagno.

“Pero nunca escuchó la voz de su suegra. Hace unas dos semanas San Andrés llamó a su expareja, `Tere´ Riveiro, y le dijo que no estaba más en pareja con Ana María, que se arrepentía de lo que había hecho y quería volver con ella. Cuando esta mujer le preguntaba dónde está Ana María, él cambiaba de tema”, agregó.

“La mujer nos aseguró que es un tipo muy violento y peligroso”, completó.

Stagno sospecha que el hecho puede tener relación con el accionar de una presunta “organización” vinculada a la trata de personas.

“Después de que llamé a la Comisaría de la Mujer (en Resistencia), se comunicaron conmigo tres supuestos investigadores de trata de personas y siempre me hacían preguntas. Me llama la atención que cuando intenté comunicarme con cualquiera de sus teléfonos, la operadora dijo `el número no corresponde a un abonado en servicio´”, resaltó la fuente.

“También me extraña que cuando hablé con la Policía (de Chaco) me derivaron al departamento de Violencia de Género y Familiar, y al área de Trata de Personas. Me dieron un número de celular para que envíe toda la información que me pidieron, como la declaración (del hijo de Meler en la comisaría Cuarta bahiense), pero jamás abrieron ese WhatsApp que sería de una oficial llamada aparentemente Andrea Martínez”, concluyó Stagno.

Una vocera de la división Atención de la Mujer de la Policía de Chaco, en Resistencia, confirmó a “La Nueva.” que desde mediados de noviembre se busca a Meler en aquella provincia norteña.

Cómo empezó la relación

A fines de junio o principios de julio, San Andrés envió una solicitud de amistad de Facebook a Meler, ella la aceptó y comenzaron una relación sentimental.

“Iba todo re bien y, como mi suegra es muy cristiana, él la conquistó por el lado de Dios. Después de un mes y medio viajó a Junín, donde estuvo dos días y volvió. Hasta ese momento era todo color de rosas”, señaló Roché.

“Una semana después decidió viajar de nuevo a Junín, se quedó allá un tiempo y de repente perdimos contacto con ella. Empezó a escribirnos desde otro teléfono; nos dijo que su celular se había roto y que nos comunicáramos con ella al teléfono de San Andrés”.

“Mi suegra no nos avisó que se iba a ir a Resistencia; nos enteramos por la hermana de San Andrés, que se comunicó con nosotros. Nos advirtió que tengamos cuidado y no dejáramos viajar a Ana María a Chaco, porque su hermano está mal de la cabeza, es violento y ya había tratado mal a `Ani´”, continuó diciendo la chica.

Según los dichos de la entrevistada, la última llamada entre Meler y su familia -antes de las comunicaciones de este fin de semana- se había registrado el 3 de noviembre, cuando ella se comunicó con uno de sus hijos para darle la noticia de que está embarazada.

Características. Meler mide 1,65 metros de estatura, es de contextura robusta, tiene tes trigueña, cabellos morochos largos y ondulados y ojos color marrón oscuro.

Denuncia. Leonardo y Darío Schill, dos de los tres hijos de Meler, radicaron la denuncia de la desaparición en la comisaría Cuarta de Villa Mitre.

Información. Para aportar datos que podrían facilitar el hallazgo de Meler, comunicarse con Susana Stagno o María Belén Roché a los teléfonos (0291) 155265711 / (0291) 155222693, respectivamente.

Abuso. Ana San Andrés confirmó que su hermano está imputado de abuso sexual cometido al parecer en Junín. Ignora el paradero de Oscar, con quien no tiene contacto desde hace “un mes y medio”, cuando partió de Junín a Resistencia.