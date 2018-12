Cuadernos: cayó el pedido de detención del empresario Paolo Rocca 

El fiscal ante la Cámara Federal porteña Germán Moldes desistió hoy de pedir la prisión preventiva para el CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca, en la causa de los cuadernos de la corrupción, por lo cual el empresario no será detenido.

Moldes optó por no sostener los recursos presentados por los fiscales de instrucción Carlos Rívolo y Carlos Stornelli, quienes habían reclamado ante la Cámara Federal porteña que Rocca y otros imputados quedaran detenidos.

El fiscal de Cámara también desistió de sostener los recursos con los que sus inferiores jerárquicos pidieron la prisión preventiva para el exjefe de Gabinete kirchnerista Juan Manuel Abal Medina y su secretario Martín Larraburu, quien estuvo detenido al comienzo de la investigación.

Moldes adoptó la misma actitud con relación a los pedidos de prisión preventiva para los empresarios Alberto Padoan y Rubén Aranda, según el dictamen al que accedió Télam.

"Entiendo que no hay riesgos procesales que conminar con una detención preventiva", sostuvo Moldes, al no respaldar el pedido de prisión preventiva hecho por los fiscales del caso Carlos Stornelli y Carlos Rívolo.

"En esta particular situación creo que nada impone la necesidad de que los cinco mencionados pasen el proceso privados de su libertad y esto no implica perder de vista cuál es el objeto procesal al que se los vincula", sostuvo Moldes.

"Los antecedentes de su participación y sujeción al proceso no permiten inferir que en el futuro no se someterán a las obligaciones del mismo o a las impuestas por el juez de la causa", remarcó el fiscal en el dictamen con el que opinó que los imputados bajo análisis no debían ser privados de su libertad.

En ese mismo texto, respaldó la apelación de los fiscales que pidieron a la Cámara confirmar el procesamiento de los cinco acusados como miembros de asociación ilícita y agravar el delito de dádiva a cohecho (coima).

El Tribunal de Apelaciones realizó el viernes último la audiencia para recibir los argumentos de las defensas de los procesados en esta parte de la causa, y de la fiscalía, y se calcula que resolverá después de la feria judicial de enero.

La opinión de Moldes se produjo luego de que la Sala I de la Cámara Federal se expidiera en relación a la primera tanda de procesamientos y desprocesara a la mayoría de los procesarlos en relación al delito de asociación ilícita. (Télam)