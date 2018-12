Si Olimpo suma 16 puntos más, estoy seguro que se salva", dijo el DT Marcelo Broggi

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

"Este desafío me encanta, porque sé que Olimpo tiene con qué para lograr la permanencia en la B Nacional. Estoy más convencido que ilusionado".

Si es por él, ya estaría acá, pero Marcelo Ernesto Broggi va a ser presentado como entrenador del plantel profesional aurinegro el jueves 3 de enero, cuando arranque la pretemporada para la segunda parte del torneo.

¿Quién es? Tiene 52 años, es entrerriano de Gualeguaychú y como jugador --lateralista-- pasó por Platense, Ferro, Huracán y Los Andes.

Como DT cumplió dos procesos distintos en Ferro, dirigió a Juventud Unida de Gualeguaychú y tuvo un breve lapso en Quilmes.

Cuando parecía que el orientador olimpiense iba a ser Marcelo Escudero, la dirigencia sorprendió con Broggi. ¿Cuál fue el secreto? La carpeta, con lujos de detalles, que presentó el también ex coordinador del verde de Caballito, quien demostró un conocimiento total y absoluto de los actuales jugadores de Olimpo en el único encuentro (donde se definió su contratación) con los vicepresidentes del club bahiense Christian Long y Hernán Albizu.

"En esa famosa carpeta llevé un informe con las características de cada jugador de Olimpo. Un entrenador tiene que estar informado y al tanto de los equipos que animan las distintas categorías del fútbol argentino", señaló quien será el séptimo DT de Olimpo en los últimos dos años.

—Ahora, en el plantel de Olimpo venían entrenando entre 30 y 33 futbolistas. Es imposible que conozcas a todos...

—Conozco, más que nada, a los pibes del club. Villar, Lacunza, Belleggia y Axel Rodríguez son categoría 1997, y ellos eran integrantes de aquel equipo que le ganó a Ferro la final de una zona Competencia (2014). Fue 1-0, en séptima división. Eran pibitos, pero los tengo anotados desde hace rato.

“De Olimpo me llaman la atención un montón de cuestiones. Por ejemplo, Mayer (Matías) es rápido por afuera, Lefiñir y Bruno Díaz se tienen que seguir adaptando a la categoría y Barragán (Nahuel) es grandote y tiene peso en el área”.

—Barragán fue el goleador del equipo en la Liga local, pero nunca le dieron la posibilidad de entrenar con el plantel de la B Nacional.

—Un buen delantero, categoría 96.

—Me llama la atención que estés tan al tanto de Olimpo. ¿Investigaste en estos días, cuando sabías que te podían llamar, o recopilás información de cada jugador y cada club?

—Me gusta averiguar, hacer seguimientos, analizar videos. Es mi deber. Tengo listas de todos los equipos, unos cuantos jugadores apuntados y datos e imágenes de todo tipo. Quiero ser sincero, de Olimpo me interioricé aún más en estos días.

“De Olimpo preparé un video haciendo hincapié en su fortaleza y en lo que debe mejorar. La disciplina táctica, el trabajo ordenado y la enfermedad que tengo por el fútbol los aprendí de grandes maestros”.

—¿Por ejemplo?

—Carlos Griguol y CAI Aimar. ¿Una anécdota? Griguol nos decía: "si van al club a arreglar un contrato, tienen que ir de camisa y saco para que le puedan pagar 5.000 pesos más". Te enseñaban hasta cómo te tenías que vestir.

"Griguol también nos aconsejaba: "antes de comprarte un auto de alta gama, primero tenés que tener un terreno o tu casa. ¡Qué lejos quedaron esas épocas! Todo cambio, y mucho. No sé si para bien o para mal, pero es un cambio grande”.

—¿En qué clubes cumpliste la función de coordinador?

—En Ferro durante cinco años (2011 a 2015) y en el Jerez de España una temporada en Primera división. Mi último trabajo fue como técnico en Ferro durante 2017. Tuve un tiempo corto en Quilmes, porque un cambio politítico y una renocvación de CD, hizo que me vaya del club. Y volví a Ferro. Fui ayudante de campo de Roberto Saporiti en Defensa y Justicia, en 2007, y de ahí conozco a David Vega”.

—¿Cómo se dio tu llegada a Olimpo?

—Un amigo mío conoce a un abogado en Bahía que tiene trato con la dirigencia de Olimpo. Cuando me hicieron el contacto, me empecé a asesorar sobre el equipo. A los días me llamó un directivo, concretamos una reunión y me fui con mucho material para mostrar. No sé si Albizu y Long se sorprendieron, pero yo no me quería perder la oportunidad laboral que se me estaba generando.

“Además del curriculum, presente un diseño de la pretemporada y los métodos de entrenamientos. También mis objetivos como técnico, aunque en este caso sabiendo la urgencia de Olimpo, que en 12 partidos tiene que asegurar la permanencia”.

—¿Cómo va a jugar "tu" Olimpo?

—Pretendo un equipo ordenado y agresivo cuando no tenemos la pelota. Hay que marcar de cerca y mucha presión. El equipo debe ser intenso, muy metido. Hay que corregir los pecados de juventud. A los jugadores los tengo que convencer, no obligarlos a nada. El mensaje debe ser claro y leal. Jugás por esto, por esto o por aquello; y te saco por esto, por esto, y por aquello. Debe existir el diálogo, dentro y fuera del vestuario”.

“Debemos ganar de local, esa es la clave. Con 16 puntos nos alcanza, estoy convencido. Aunque reconozco que Santamarina se reforzó bien (Fernando Telechea y Mariano González) y divide distinto, así que es una preocupación”.

“El equipo necesita orden. Mejorar las coberturas, los retrocesos, hacer las transiciones más rápidas, tanto para adelante como para atrás. El equipo tiene que ser corto, y en una cancha chica mejor; debemos estar con las líneas juntas. No hay que dejarle espacios a nadie. Los partidos que Olimpo perdió le hicieron goles de la misma tónica: pelota larga, espacios para que corran los ligeros del rival y tiempo para que piensen cómo y donde definir. Son llamados de atención que hay que corregir lo más rápido posible”.

“Observé un Olimpo sin equilibrio. En el medio los volantes centrales no hacían los relevos, los volantes no pasaban al vacío y los delanteros siempre hacían una de más cuando tenían que definir. Hay que recuperar la confianza y levantar al equipo en lo psicológico y lo anímico".

“La presión es `vamos todos o no va nadie´. No quiero que unos miren y los otros corran. El compromiso es general, no individual”.

Broggi firmó contrato por un año. Ahora, si logra la permanencia al cabo de los próximos 12 encuentros, seguirá siendo el DT. ¿Promesa de la dirigencia?

"Tenemos que ser prácticos"

"Olimpo es un plantel muy joven, pero con mucho futuro", repitió Broggi en dos o tres pasajes distintos de la nota.

—La situación es complicada...

—Lo sé. Les dije a los dirigentes: “yo trabajo de esta forma, aunque ustedes necesitan otra forma”. Olimpo necesita un equipo práctico y que saque puntos. En el plantel hay altura, jugadores con buena pegada, extremos rápidos y mucha astucia. Todo eso hay que aprovecharlo.

“La idea es cuidar el cero en nuestro arco y trabajar bien la pelota parada, tanto a favor como en contra”.

—Hay 12 finales por delante: héroe o villano.

—Nuestro futuro se define en las primeras cinco: Agropecuario en Bahía, Arsenal en Sarandí, Defensores de Belgrano en nuestra cancha, Gimnasia en Jujuy y locales contra Santamarina. Para jugar con el cuchillo entre los dientes. Una seguidilla para sumar, como mínimo, 9 puntos.

Pedí un 9 y un volante central, los dos con experiencia"



¿Hay nombres?. Sí, pero no los quiero decir porque Olimpo está en una situación económica complicada y los dirigentes van a hacer un sacrificio supremo para acercar a dos jugadores de peso. Sí les di características. El 5 debe ser de experiencia, con voz de mando, que corra, meta y las entregue redondas; que llame a los volantes de los costados cuando no tenemos la pelota y que se sepa meter en zona defensiva en tiempo y forma. Y el 9, no importa si es alto, bajo, gordo o flaco, la tiene que meter... Tienen que ser jugadores de Primera o de la B Nacional, que vengan a jugar, que marquen diferencias. Porque si son iguales a los que tenemos, ¿para qué gastar?".

Atrás, una preocupación. "Lo ideal sería sumar un arquero, un 2, un 5, un 9 y un armador, aunque se pueden incorporar dos refuerzos nada más. Por eso pedí un centrodelantero y un volante central antes de que me lo digan los dirigentes. Atrás, en defensa, nos vamos a acomodar, tenemos gente fuerte y grandota".

A recuperarlo. "A Graciani (Gabriel) hay que recuperarlo. Hace años que no tiene la continuidad que necesita , y lo está pagando. Cuando el jugador pierde seis meses, está otros seis para recuperarse. El fútbol argentino, además de dinámico, es exigente y competitivo. También es muy parejo, la diferencia la hacen los detalles y los jugadores de jerarquía".

Su apuesta. "Tenemos que aporovechar más el juego aéreo, porque Ferreyra y Orozco son altos y se hacen sentir. Otondo y al pibe Santos son buenos proyectos y hay que esperarlos".

"Me encanta". "Axel Rodríguez me encanta. Hizo 5 goles y tiene mucho más para dar todavía".



Su mejor campaña



67

Unidades. Sacó Broggi dirigiendo a Ferro en la B Nacional 2015, en 42 cotejos disputados. El verde, que terminó tercero en el torneo, quedó eliminado en la semifinal del Reducido (2-2 y 0-2) frente a Santamarina de Tandil. También fue DT de Juventud Unida de Gualeguaychú y de Quilmes.