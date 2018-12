“Desactivar la violencia en un hombre es salvar a una mujer”

Por Claudio Rodríguez Kiser/crodriguez@lanueva.com

“En mi caso hay dos cosas para destacar: una es que había hecho 80 denuncias por violencia de género reiterada; y la segunda es que mi juicio fue el primero en ser considerado femicidio sin haberme matado. Es decir, se sentó jurisprudencia”.

La historia de Corina Fernández está plagada de violencia y de lucha para evitar que a otras mujeres le suceda lo mismo.

En 2009 su pareja la mantuvo cautiva 11 horas mientras le lanzaba cuchillos. Un año después la baleó en la puerta del colegio al que asistían las hijas de ambos, en el barrio porteño de Palermo. Milagrosamente sobrevivió a los tres disparos que ingresaron en su cuerpo.

A partir de lo ocurrido se propuso ayudar a las víctimas de este tipo de hechos, por lo que realizó diferentes cursos de violencia interdisciplinaria, biocodificación y desarrollo personal.

Invitada por la Asociación Civil El Nido y el Colegio de Abogados, la presidenta de la ONG La Salida, estuvo en nuestra ciudad para dejar su testimonio.

“Desde la neurociencia esto es un problema emocional. Tenemos un cerebro con millones de años, llamado reptiliano, y después está el racional, que apenas tiene 100 o 200 mil años, por lo cual siempre le va a ganar lo emocional. Esto hace que se entienda la razón por la cual los hombres rompen la prohibición de acercamiento, por la que golpean y hasta matan. En el momento que algo los enojó, evidentemente y automáticamente lo emocional se impone a lo racional”, comentó.

Explicó que “nosotros tenemos dos amígdalas en el cerebro y ellas almacenan absolutamente todos nuestros recuerdos. Frente a situaciones muy dolorosas muchas veces las olvidamos, pero esta amígdala se encarga de que las recordemos. La característica que tiene es que se vive en presente continuo”.

Corina sostiene que “hay que tener en cuenta que la violencia es el síntoma postraumático del maltrato infantil. Esto quiere decir que para que un hombre sea violento, tiene que haber sido víctima de mucho maltrato. Y claro que no es solo hablar del golpe, sino también hablo del desinterés, el destrato, la indiferencia. Todo lo que daña es violencia, y así se generan los violentos”.

Condicionantes

Diferentes situaciones, entre ellas culturales y económicas, pueden ser condicionantes para que una mujer no se aleje del hombre violento y siga sufriendo maltratos.

“En general se repiten patrones, con el modelo del padre o la madre. Por otro lado, juegan varios factores para irse. Hay mujeres que dependen del hombre y otros casos, como el mío, que trabajaba y no ganaba un gran sueldo que permitiera alquilar un departamento y llevarme a mis hijos. Además, conociendo al hombre una sabe que no resuelve mucho, porque me iba a seguir persiguiendo por todos lados. Eso es lo que sucede siempre”.

Más adelante, volvió a apuntar a una cuestión orgánica vinculada a estos episodios.

“Cuando uno se enoja por algún motivo hay un proceso que acompaña esto y que va a la sangre, y se llama cortisol. Una mujer que vive con un violento tiene las 24 horas el cortisol alto, porque se siente amenazada constantemente y no sabe en qué momento va a detonar, y cuándo va a venir el golpe y el maltrato. Este nivel de cortisol es comparado con el que tenían los judíos al entrar a las cámaras de gas. Esto trae múltiples enfermedades y las mujeres sufren problemas dermatológicos, ataques de pánicos y hasta un cáncer. El cortisol tan alto hace que estés como drogada. Cuando te alejás baja y la abstinencia es igual a cualquier droga, entonces advierten que esa sensación molesta es lo que extrañan”.

Sobre el final, describió que su trabajo con hombres violentos tiene la finalidad de proteger a las mujeres.

“Hace cinco años que lo pregono y al principio creían que defendía violentos, y lo que hago es que el grupo de recuperación sea una herramienta más para la víctima, porque desactivar la violencia en un hombre es salvar a una mujer, y eso es muy importante”.

“¿Si se puede curar? Por supuesto. La violencia no es una enfermedad, el violento no es un psicópata, sino alguien que sufrió mucho y en algunos casos hasta un quiebre psíquico. En el grupo, más de uno recuerda maltratos y hasta abusos en su infancia”, cerró.

Desenlace previsible

Corina Fernández contó cómo fue su caso:

“Esto pasó hace 8 años, cuando todavía no se hablaba mucho de violencia de género como ahora, además se la relacionaba a las clases sociales muy bajas. De alguna manera el caso fue un poco llamativo, porque (Javier Weber) se presentó en la puerta del colegio de mis hijas, a las 8 de la mañana, vestido de viejito, con bastón y sombrero, y empezó a dispararme.

“Cuando a mis hijas les dijeron que había tenido un accidente, inmediatamente dijeron 'fue mi papá' y preguntaron si me había matado. Él se presentaba y rompía la prohibición de acercamiento unas tres veces por semana, siempre el mensaje era el mismo: 'te mato a vos, mato a las nenas y me pego un tiro'”, añadió.

Para Corina lo que cambio en la actualidad es “la conciencia social”.

“A partir del #NiUnaMenos hizo más ruido, se empezó a hablar más de violencia. Hoy hay toda una movida y en general las mujeres están más comprometidas, y los hombres también, aunque algo menos”.

Sin embargo, pese al trabajo gubernamental, para la mujer “hay una falla que es la justicia, que no cambia y poco se puede hacer, porque no se le encuentra una vuelta”.

Corina contó que “15 días antes que me balearan tuvimos un juicio, donde la jueza no le dio nada, por lo tanto no tuvo que cumplir condena y se reía de la justicia y me tomaba el pelo. Tener a esta persona enfrente hizo que empiecen a jugar todos estos traumas”.

“El día que me baleó tenía una bolsita de caramelos y hacía gestos para agarrar uno. Ahí es donde me trabajaba la amígdala y lo emocional. Estábamos en un juzgado, con posibilidad nula de que tenga un arma, aunque pensaba que el tipo igual la iba a sacar. Lo emocional es más fuerte que lo racional. No podía evitar tener un miedo tremendo cada vez que él hacia ese gesto”, finalizó.