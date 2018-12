Mucha gente, ganó Liniers y aplausos para Olimpo

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

(Nota publicada en la edición impresa)

No pareció un partido de fútbol en tiempo presente. Mucha gente en las tribunas, público de ambos lados, ruido constante de las dos hinchadas, un ganador, un equipo eliminado de la competencia, festejos de uno y aplausos de todos para el otro.

Usted y yo sabemos que no es un dato menor con todo lo que está sucediendo en esta sociedad enferma y en un deporte donde la pasión de millones de fanáticos sigue siendo bastardeada por los intereses y los negocios de algunos pocos.

Bastaaa...

Liniers es una maquinita, venció 2-1 a un dignísimo Olimpo, consiguió su novena victoria consecutiva y llegó a la final del torneo Clausura de la Liga del Sur.

¿Algo más? Sí, que el "Chivo" es un elenco con todas las virtudes para hacerte trizas cuando calienta motores, cuando se propone ser profundo y cuando abre los alerones laterales.

Aún sabiendo que el empate le servía para clasificar, el albinegro no especuló. Su producción colectiva fue más relevante con el cotejo 0-0 que en el segundo período, cuando entró en ventaja por un gol y con el trámite absolutamente controlado.

El visitante, comprometido con las marcas y sin dejar detalles defensivos librados al azar, no tuvo ideas ni revulsión para llegar al arco de Partal, aunque otra vez Nahuel Barragán (con un zapatazo desde afuera) le inyectó entusiasmo a un equipo que se estaba entregando de a poco.

No me diga nada, pero si usted es hincha de Olimpo, se estará preguntando: "¿cómo este pibe, quien ya llegó a 6 conquistas en el Clausura, no juega en la B Nacional? Increíblemente está "borrado" por el cuerpo técnico del plantel profesional. Situaciones que no se entienden, vio...

Tras el gol aurinegro, Juan Manuel Malerba puso todo en su lugar otra vez. ¿Fue de cabeza o con la mano?

"No lo sé, pero juro que primero le di con la frente. Después, si tocó en el brazo, no te lo podría asegurar", admitió el "2" albinegro.

En el tumulto, fue imposible que el árbitro Fernando Marcos vea con qué definió Malerba, aunque el error más grueso del referí fue no expulsar directamente a Santos por ir con los dos pies hacia adelante y en forma alevosa sobre la humanidad de Tridico.

Liniers juega como quiere y gana como siempre. Está en la final, y tiene superávit en las apuestas. Lo ven campeón los propios, los extraños y también los neutrales...

¿Cuando va la final?

La final entre Liniers y Rosario iría el próximo sábado 20.15 o 20.30 en el estadio albinegro. En caso de empate, alargue y penales.

¿Qué dijo el DT del "Chivo", Walter Carrio, sobre el interminable "Julito" Acosta

"Es el emblema del club"

"Es el emblema de Liniers; no existe otro jugador del club que haya logrado lo que logró él. Es un orgullo que me toque vivir con él este momento. Hay que respetarlo, mimarlo, valorarlo y disfrutarlo; nos tenemos que dar cuenta ahora que ya es una parte inmensa de la historia de esta institución", dijo el DT del "Chivo", Walter Carrio, sobre el eterno goleador Julio Acosta, autor de 5 tantos en los últimos tres encuentros.

Pero si no referimos a números, los del almacenero "Julito" son escalofriantes, al menos en este último tiempo. En esta temporada arribó a las 23 conquistas: 9 en el Apertura, donde Liniers fue un "equipito" y no clasificó a los playoffs, y 14 en este Clausura.

Aunque desde que en la Liga se empezaron a jugar los torneos Unificados (todos contra todos), el "9" señaló 52 tantos.

Ayer, con la de palo, mandó a la red la única situación clara que tuvo en todo el partido. Así son los goleadores.

"Le pegué casi a colocar, me ayudó que el defensor que estaba en la línea del arco (Nicolás Cabral) no alcanzó a despejar", señaló, con la humildad que lo caracteriza, la leyenda viviente de este Liniers que tiene todo como para salir campeón. ¿Podrá con Rosario?