Cirugía mayor del DT para volver a espantar los fantasmas

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

Otra vez a remar.

Después de un "veranito" de dos fechas fuera del casillero rojo del descenso, Olimpo volvió a caer al último lugar de la tabla de promedios y el panorama, con el avance de la competencia, se empieza a tornar oscuro, tormentoso e inquietante.

El aurinegro necesita vencer hoy a Gimnasia de Mendoza para salir del infierno. Es el único resultado que le sirve, para alcanzar un coeficiente de 1,272 y superar, al menos, la línea de Santamarina, que no importa que resultado saque en su visita de esta tarde a Quilmes.

Aclarada la cuestión numérica, pongamos la lupa en el aspecto futbolístico.

Tras la derrota del domingo pasado en cancha de Platense, las criticas del DT Darío Bonjour hicieron blanco en algunos futbolistas que no jugaron bien, pero que tampoco fueron responsables del 1-2 frente al "Calamar".

"Hubo cuatro o cinco jugadores que no rindieron, y es muy difícil cuando algunos no le encuentran la vuelta porque hacen malos pases o actúan al revés de lo que hay que hacer", sentenció el orientador olimpiense.

El nerviosismo y la intranquilidad que generó ese traspié fueron denominadores comunes en una semana de prácticas cargada de incertidumbre, "sorpresas" y tres días (jueves, viernes y sábado) con trabajos a puertas cerradas.

Por ejemplo, Agustín Cattaneo y Marcelo Argüello, titulares en Vicente López, no fueron convocados para el cotejo contra el "Lobo" mendocino. ¿Están lesionados? No, simplemente no fueron elegidos por el orientador, quien le dio la posibilidad de concentrar a Ignacio Pierce, uno de los goleadores del equipo local de la Liga del Sur.

Daniel Ibáñez será inicial en el mediocampo, cuando el volante surgido en San Lorenzo ya le avisó a sus compañeros que dejará el club (rescindirá su contrato de común acuerdo) el mes que viene.

Y hay más: Los dos centrales que venían jugando (Orozco y Cattaneo) dejarán la formación y en la zaga actuarán dos zurdos: Salvador Sánchez y Martín Ferreyra.

Golpe de timón, bisturí, tijeretazos, como a usted se le ocurra llamar a lo que pasará en el once titular de un encuentro al otro.

Porque serán cuatro las modificaciones: Salvador Sánchez y Ferreyra por Orozco y Cattaneo, más Ibáñez por David Vega y Lautaro Belleggia por Argüello.

Al banco: Viola, Orozco, Vega, Lazo, Coacci, Pierce y Nicolás Katz.

El que probó y otra vez no podrá estar es Said Llambay, quien sufrió una contractura en el cuádriceps de la pierna izquierda y, cuando parecía que estaba todo bien, ese dolor se le manifestó en el aductor. Es más, hasta es difícil que llegue para el próximo compromiso: Villa Dálmine en Campana.

Apenas un antecedente frente al “Lobo”: le ganó por Copa Argentina

Apenas un compromiso entre sí tienen Olimpo y Gimnasia de Mendoza, y es un antecedente que marcó un hecho histórico para la entidad bahiense en la era profesional.

El 4 de octubre de 2017, el aurinegro venció 3-2 al "Lobo" mendocino en cancha de Arsenal y avanzó, por primera vez, a los cuartos de final de la Copa Argentina.

Con dos goles de Emiliano Tellechea (el máximo artillero de Olimpo en esa competencia) y uno en contra, el equipo orientado por Mario Sciacqua daba un paso fundamental en la Copa, pese a que en la Superliga sufría con el promedio y no pegaba un resultado ni de casualidad.

Después, el rival fue Deportivo Morón y el 0-1 dejó eliminado al representativo de nuestra ciudad.

Dicho sea de paso, Olimpo no tiene asegurada su clasificación a la edición 2018-19 de la Copa, ya que, al igual que la temporada pasada, a la fase Final accederán 12 de los 25 clubes que disputan esta B Nacional. Al cabo de la fecha 13, antes del receso de verano, se determinarán los que accederán a 32avos, y hoy por hoy Olimpo no está.

Cambio de día y hora: visitará a Villa Dálmine el próximo sábado a las 17

-Último del año. Se iba a jugar el viernes venidero a las 21, pero la AFA cambió el día y el horario del cotejo entre Villa Dálmine y Olimpo, por la fecha 13, la última de este 2018 por la B Nacional. Entonces ahora, en Campana, el encuentro irá el sábado a las 17. Tras ese enfrentamiento, el plantel aurinegro entrará en vacaciones hasta el viernes 4 de enero.

-Las entradas. A partir de las 11 y hasta el comienzo del partido estarán abiertas las boleterías del estadio Carminatti, donde sólo se venderán entradas para los sectores locales (tribunas de O' Higgins y Ángel Brunel). Los valores: 350 pesos la general, 170 jubilados y damas y 70 menores entre 2 y 11 años. En tanto, las plateas costarán 600 pesos para los socios y 1.000 para no socios.

-Con un alimento. El club Olimpo y la subcomisión de Gimnasia artística les pide a todos aquellos que concurran hoy al Carminatti una colaboración de un alimento no perecedero --serán recibidos en los distintos accesos al estadio--para el Batallón 27 de los Exploradores de Don Bosco, agrupación sin fines de lucro que repartirá las donaciones el 16 de este mes, cuando realice su fiesta de clausura de año y donde habrá una exhibición del cuerpo de gimnastas de la entidad aurinegra.

-Mañana, pruebas. A partir de mañana y por tres días, Olimpo realizará pruebas abiertas para chicos nacidos entre 2000 y 2005 que se quieran sumar al club y competir a nivel nacional. A cargo del coordinador del Departamento Menor e Infantil, Nicolás Arroyo, se realizarán mañana, miércoles y jueves en el predio de Teléfonos, y en diferentes horarios según la edad: a las 9, categorías 2000, 2001 y 2002; y a partir de las 15, 2003, 2004 y 2005. Los interesados deberán concurrir con ropa deportiva y un certificado de aptitud física. Por cualquier otro tipo de consulta, el teléfono de contacto es 0291-154435016.

Formaciones

-Olimpo: Holgado; Lacunza, S. Sánchez, M. Ferreyra, Iberbia; Graciani, B. Díaz, Ibáñez, Belleggia; A. Rodríguez y Vidal. DT: D. Bonjour.

-Gimnasia de Mendoza: Lugo; L. Castillo, Brundo, L. Márquez, L. Aguirre; Cortizo, L. Fernández, Bandulcier, Bazán; S. Matos y M. Acosta. DT: J.M. Bianco.

-Hora: 18.

-Cancha: Olimpo.

-Árbitro: Julio Barraza.