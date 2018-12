“Ya se está trabajando para que hombres y mujeres masones trabajemos en conjunto”

Por Federico Moreno / fmoreno@lanueva.com

Según ellos mismos cuentan, en la segunda mitad del siglo XIX uno de cada cinco hombres habitantes de Bahía Blanca era masón.

Los tiempos cambiaron, la institución fue muy golpeada a nivel nacional y local a partir de 1930, pero pese a ello tres logias permacen activas en la centenaria sede de Saavedra 145.

El maestre de la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones, Jorge Clavero, estuvo el viernes en nuestra ciudad, en el marco de una conferencia abierta al público en la Biblioteca Rivadavia –construida por masones-- y, junto con Mario Gómez y José Bianco, autoridades de la logia Estrella Polar 78, dialogaron con “La Nueva.”.

Clavero destacó la llegada del público joven a la institución, tanto a nivel local como nacional, “con una considerable baja en el promedio de edad en los últimos años”, y comentó que aún siglos después de la creación de la masonería, los fines siguen siendo dotar al hombre de valores y virtudes para hacerlo una mejor persona, que redunde en un mejor ciudadano y por lo tanto mejores sociedades.

Con respecto a la apertura a la sociedad de una institución que durante siglos ha sido reconocida principalmente por su hermetismo –y los mitos que eso conlleva--, el gran maestre reconoció que la masonería es progresista, y que parte del progresismo en los tiempos que corren consiste en aggionarse en materia de comunicación, dar conferencias abiertas, hablar con el periodismo, etc.

“La masonería está en la sociedad, y si queremos seguir estando hay que trabajar de acuerdo a los cánones del momento”, sostuvo.

Sobre la inclusión de las mujeres en una institución históricamente reservada a los hombres, Clavero explicó que “no hay que olvidar que la masificación de la masonería se dio en la Modernidad, cuando la mujer no estaba considerada a la altura del hombre, por lo que empezó como una institución de hombres, pero como decía anteriormente, pregonamos el progresismo y ya estamos hablando y trabajando concretamente para ver cómo podemos actuar en conjunto con la masonería femenina –actualmente existe, pero en logias exclusivamente para mujeres--”.

Al respecto, Bianco añadió que “uno de los condicionantes en esta cuestión es el tamaño de la institución, por lo que en asuntos importantes como este tenemos que llegar a un acuerdo a nivel mundial. Nosotros dependemos del plano internacional, obviamente, pero es algo que en los templos argentinos ya se está discutiendo”.

Por su parte, Gómez, venerable maestro actual de la Estrella Polar bahiense, mencionó que en la masonería de nuestra ciudad ya existe un instituto laico de estudios contemporáneos compuesto por hombres y mujeres que trabajan en conjunto.

Sobre el momento de la masonería en Bahía Blanca, Gómez y Bianco destacaron que mientras hace tres años había unos 13 masones activos, actualmente son unos 60, con un promedio de edad de 35 años, distribuidos en las logias Estrella Polar 78, Liverpool –unos 50 miembros entre ambas-- y la única logia femenina, de 10 integrantes y denominada Pléyades.

Política, gobierno y masonería

--Al ser una institución de carácter filosófico, filantrópico y de libres pensadores, ¿cómo se da la discusión política tan vehemente en otros ámbitos de la sociedad?

--JC: No hay fanatismos, prevalece la tolerancia. Además, hablamos de política, pero de la alta política, la que hace a la forma de gobierno, a las estructuras, no de la política partidaria. Dentro de las logias hay hombres de todos los partidos.

--Ya se imagina la próxima pregunta...

--JC: Sí, en el Gobierno hay masones, en el anterior también había y en los anteriores a ese también. Pero eso pasa porque hay masones en todos los partidos, y se da que las elecciones las ganan distintos partidos, no es que coloquemos a los gobernantes en el poder, nosotros trabajamos en la formación del “metal” del ser humano, en sus valores, en que sea culto, tolerante.

--¿No se dan discusiones pasionales como puede darse en un almuerzo familiar o una mesa de café?

--PB: Una de las riquezas que tiene la institución desde mi punto de vista es la heterogeneidad de la gente que la compone. Por ahí te encontrás hablando y llegando a un consenso con gente con la que en otras circunstancias podrías haber estado enfrentando por un fanatismo. Acá adentro terminás viendo que las cosas no siempre son blanco o negro como suelen parecer.

--¿Cuáles son los requisitos para ser masón, es una institución de difícil acceso?

--JC: Partiendo de la edad, antes había que tener 22 años, ahora ya con 18 se puede. Hacia arriba no hay límites, se ha iniciado gente de 70, 80 años. Se hacen tres entrevistas, no se solicita nada raro, simplemente que el aspirante sea libre, de buenas costumbres, sin antecedentes penales, que no esté atada a dogmatismos y fanatismos. No nos interesa si tiene religión o si es agnóstico. También se necesita tener una cultura media, para que entienda de los temas que hablamos acá, que tampoco son nada del otro mundo.

--¿Uno puede hacer pública su condición de masón?

--JC: Nadie está obligado ni tiene prohibido hacerlo. Si lo desea, sea en el ámbito que sea, lo puede hacer. Lo que no se puede hacer es decir que otro es masón. Cuando una persona se inicia, le pedimos que le cuente a su familia, no porque tenga algo especial o esté en contra de algo o alguien, simplemente porque desde los tiempos antiguos la masonería fue perseguida por el hecho de ser una entidad librepensadora.

--¿Uno es masón hasta que muere, hay motivos que deriven en la expulsión de la institución?

--JC: Uno es masón hasta que quiere, acá nadie está atado a nada. Algunos mueren siendo masones activos, otros optan por dejar de serlo y dejan la institución con un documento que lo acredita. Como en toda institución con reglamentos y códigos éticos, hay motivos que pueden ocasionar una suspensión de uno o varios años, o hasta la expulsión definitiva.

--¿Cada cuanto se reúne una logia?

--Una logia se reúne como mínimo cada 15 días, aunque puede hacerlo todas las semanas, eso lo decide cada una. Las reuniones suelen durar alrededor de dos horas, primero consisten de una parte administrativa y después depende de lo que duren los debates.

--¿Cómo se sostiene económicamente la masonería?

--PB: Con el aporte de los hermanos, no hay subsidio de ningún tipo. Tenemos una cuota y por supuesto los que pueden y desean, pueden aportar más. Esto es como cualquier institución que tiene sus gastos, nosotros tenemos que mantener el mobiliario, el edificio es uno de los más destacados del país –tiene 130 años-- y requiere de mucho mantenimiento.

Por último, sumando ejemplos de la apertura que está atravesando una institución históricamente reservada, Gómez comentó que la logia bahiense mantiene diálogo fluido con la Universidad Nacional del Sur, y que “de hecho estamos preparando con el señor Clavero una cátedra de Libre Pensamiento en la UNS”.