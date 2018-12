La alegría de ayudar al otro: dos voluntariados juntos por los niños

Anahí González

No hay infancia sin películas. O no debería haberla. Que los chicos de los barrios más vulnerables de nuestra ciudad puedan compartir esta experiencia audiovisual, cultural y social es algo que no tiene precio.

Sus caritas de alegría cada vez que llega el Cine a los barrios es la recompensa para los integrantes de la Red de Voluntarios por una infancia mejor, coordinada por Matías Corvatta, ONG que hace todo a pulmón para darles esta posibilidad.

No solo se proyectan películas, se comparte un momento con ellos, hay juegos, escuchas, miradas. Surgen abrazos y contención. Y se les da la leche y también apoyo escolar y se celebran los cumpleaños y fechas especiales como el Día del Niño con tortas y regalos.

Unos 150 voluntarios -no todos ellos activos- colaboran para que esto suceda. Para que una vez por semana se lleven a cabo programas sociales y proyectos en los barrios Loma Paraguaya y alrededores, Noroeste, Nueve de Noviembre y Stella Maris.

La ONG está activa desde 2003 y cada miembro colabora desde su lugar: logística, voluntariado, administración, comunicación y relación con las instituciones.

Todos trabajan por una infancia mejor y para construir posibilidades de elección para chicos que, por su situación vulnerable y contextos que no favorecen su desarrollo integral, muchas veces sienten que el futuro no puede ser mejor.

“Elegimos las películas con los chicos, son infantiles, y generalmente se trata de títulos recientemente estrenados en el cine. Las proyectamos sobre una pared o llevamos una tela. Es un momento muy lindo y especial”, contó Matías Corvatta.

En consonancia con el espíritu solidario de este grupo, el voluntariado de la Asociación Israelita Doña Clara Jaratz, este año, decidió realizar su té tradicional anual -cuyo lema es "una tarde para compartir y disfrutar, Una tarde para colaborar"- a beneficio de esta Red de Voluntarios.

Gracias a este evento, del que participaron más de 300 personas –quienes disfrutaron de sorteos, shows artísticos y platos tradicionales judíos- lograron recaudar fondos para donar un proyector de cine a la Red de Voluntarios, que suma la posibilidad de dar cine simultáneamente en dos barrios distintos.

“El año pasado le donamos una pastalinda. Normalmente se reúnen en la casa de Matías, hacen las pastas, las venden y con el dinero recaudado compran leche, zapatillas y útiles escolares”, dijo Bárbara Daich, la coordinadora del grupo.

“Es una oportunidad para llegar a muchas personas, con acciones pequeñas. Todo voluntariado es una esperanza de dos, del voluntario que da y de quien recibe. Nos sentimos muy bien por esta tarea”, dijo.

Las mujeres del voluntariado –son unas 20, y amplia mayoría-, enmarcan su trabajo embebidas en los valores judaicos de comunidad y solidaridad. No solo generan y sostienen iniciativas que benefician a sus asistidos directos (miembros de la comunidad judía) sino que llevan a cabo acciones que benefician a instituciones de la comunidad en general.

Para el té anual, ellas mismas cocinan exquisiteces y platos típicos de la gastronomía judía, se encargan de la difusión y ventas de entrada y atienen personalmente a los presentes el día del evento, con calidez y atención personalizada.

“Nos gusta trabajar en el mismo marco donde está la escuela hebrea, para que los chicos se contagien de nuestra solidaridad. Como el lema de nuestro voluntariado es "Las acciones valen más que las palabras", los chicos nos ven cocinando, armando cajas, recortando cartulinas", comentó.

Estas acciones resultan una oportunidad tangible de transmisión de valores de solidaridad pensando en aquél que necesita.

La anterior donación, el año pasado, recayó en Manos Chiquitas, merendero que recibió una cocina industrial y en Los Chopen, artistas que recibieron una máquina sublimadora.

En noviembre donaron cajas que realizaron y pintaron para el Hospital Penna y serán usadas para guardar los libros de la biblioteca y para material lúdico. También consiguieron que la artista Susana Cirille, donara un cuadro de su autoría.

Además, las voluntarias llevaron mantas tejidas a mano al hospital, ositos y escarpines. Durante 2018 las voluntarias se capacitaron en Buenos Aires y Tucumán.

Historia y actividades del voluntariado Doña Clara Jaratz

El voluntariado Doña Clara Jaratz nació durante la crisis socioeconómica de 2001 por iniciativa de un grupo de pioneras quienes entonces recibían donaciones del Joint, institución internacional que surgió en Europa luego del Holocausto y que, más tarde, salió al encuentro de la instituciones judías que necesitaran ayuda.

Estas pioneras brindaban ayuda y asistencia a miembros de la colectividad que estuvieran atravesando una difícil situación y, en algunos casos, desesperante. Había que cubrir necesidades de empleo, alimentos, vestimenta y medicamentos, entre otras.

En el año 2003 el voluntariado creó un miroemprendimiento a través del cual se le enseñó a la gente a elaborar dulces, comercializarlos y se les brindó capacitación en manipulación de alimentos y en elaboración de platos de la cocina judía.

Las mermeladas artesanales Bobe Clara se vendieron en las góndolas de los supermercados.

Paralelamente se creó una mensajería que sigue activa hasta nuestros días. Actualmente, el voluntariado está compuesto por 20 mujeres y un varón: Jacobo Frenkel.

Además de asistir y brindar contención a sus asistidos de la comunidad judía cada año se elige a una institución de la comunidad para brindarle ayuda. Se han realizado donaciones al Centro de Rehabilitación y Biblioteca Popular Luis Braille, Panificadora Nuevo Sol, Centro Social Natan, Hogar Margarita y Hogar Don Orione, entre otras entidades.

Durante el año participan en la feria de las colectividades con comidas típicas, organizan obras de teatro a beneficio y convocan a charlas y capacitaciones. También se efectúan donaciones de juguetes nuevos y de otros aptos para ser reparados por las instituciones que los reciben en ocasión del Día del Niño.

El Voluntariado cuenta con un ropero y una farmacia que proporciona medicamentos y elementos ortopédicos a sus beneficiarios. Dos veces por año se donan medicamentos -que llegan a través de la Fundación TZEDAKA, que en hebreo quiere decir - justicia- al Hospital Municipal y al Hospital Penna y a los hospitales de las localidades de Médanos e Hilario Ascasubi (Villarino).