El “regalito” de Trump a Bahía, la UNS en llamas y un exfutbolista que puede terminar preso

--Buen día Juan María. ¿Nos vemos en Madrid?

--Muy lamentable todo, sólo falta que la Copa se llame Conquistadores de América. Estas son las cosas que te hacen pensar en alejarte del fútbol.

--Negocios son negocios. En eso estamos de acuerdo amigo. Pero dejemos de lado toda esta locura para meternos en lo nuestro. ¿Algo para comentar del Pago Chico pese a que estos días todo giró en torno a la Copa y al G20?

--Siempre hay algo, pero si querés te comento una perlita que tiene que ver con la visita de los grandes del mundo y Bahía.

--Dale, pero espero que no tenga que ver con los aviones militares yanquis que estuvieron en Espora porque eso ya lo sabe todo el mundo.

--No, quedate tranquilo. Tampoco te iba a mencionar lo del artista bahiense Mariano Ferrante, que intervino en un proyecto de Juliana Awada donde se une arte e infancia.

--No sabía nada ¿De qué se trata?

--Ayer las primeras damas de los visitantes del G20 firmaron pequeñas sillas intervenidas por un grupo de prestigiosos artistas, entre los que está el bahiense. Esas sillas luego serán entregadas a hogares de primera infancia del país como legado de la Cumbre.

--Ah, ok, pero vos tenías algo más groso. ¿Me equivoco?

--No. ¿Qué tal si te digo que Trump le dejó un regalito a Bahía Blanca? Suena medio tirado de los pelos pero es así.

--¿Tiene que ver con Amazon en Bahía?

--No, pero de ese tema te dije que esperes y le sigas poniendo una ficha.

--Bueno, largá entonces qué tenés.

--Seguramente leíste que previo al inicio de la Cumbre se anunció una ayuda estadounidense de 350 millones de dólares para la realización del gasoducto Vaca Muerta–San Nicolás.

--¿Y eso que tiene que ver con Bahía?

--Mucho más de lo que te imaginás. Ese gasoducto es clave para el gobierno nacional porque permitirá sumar un nuevo ducto de transporte para el gas neuquino.

--Pero no pasa por Bahía y lo mejor para la ciudad era que se construyera uno entre Vaca Muerta y el Polo.

--Sí, pero este pasará por la estación compresora de Saturno, en Guaminí, y tendrá vinculación con Bahía. De hecho permitirá aliviar a los gasoductos que pasan por nuestra ciudad desde el sur y permitirá que haya más gas disponible para los proyectos locales.

--Algo que se viene buscando desde hace tiempo.

--Claro. Si hay más gas disponible podrán encauzarse los proyectos de ampliación del Polo Petroquímico, incluida la mega inversión de Dow, la construcción de la otra planta de Profertil y la planta de licuefacción de gas con destino a la exportación.

--No deja de ser una buena noticia, aunque sus beneficios en el plano laboral bahiense recién comenzarán a verse en el mediano plazo. Por ahora seguimos con una economía en el freezer, sin un mango y encima con un viernes negro por el cierre de Sancor y sus 40 despidos...

--Ni hablar, se trata de una luz de esperanza al final del túnel. Los resultados de todas estas cosas no se verán en lo inmediato ni mucho menos, pero a diferencia de otras ciudades del país, acá hay proyectos en danza, sin mencionar varias iniciativas en materia de energía eólica para Bahía y la región.

--Bueno, seguiremos esperando la siempre demorada reactivación, je, je. Mientras tanto continuamos al tope de las ciudades con más faltantes en los supermercados...

--Sí, leí el estudio que publicó ayer “La Nueva.”, en esto seguramente debe haber incidido la falta de precios que se registró hace un par de meses producto de la devaluación, aunque también es una realidad que hoy nadie quiere tener 2.000 paquetes de yerba para vender cuando puede poner esa plata al frío y sentarse a esperar.

--Recuerdo que algo de eso ya me comentaste hace un tiempo. La plata sigue valiendo más que la mercadería, sobre todo porque girar en descubierto y endeudarse es un suicidio. Cambiando de tema, no me dijiste nada del portazo de la Tana Schieda.

--¿Qué querés que te diga? Lo relevante es que el bloque de Cambiemos perdió la mayoría automática en el Concejo y se ve que mucho no les importa porque si no habrían hecho algo para evitarlo.

--¿Y de la supuesta censura en algunos medios que la radical anduvo denunciando?

--No quedó muy en claro a quiénes se refería y en LU2 disparó contra el Ejecutivo municipal. Igual te sigo insistiendo que algunos se censuran solos. Quién podría restarle micrófono a un concejal si presenta una idea para que el boleto de ómnibus sea más barato, para que concretar una mísera cuadra de asfalto no resulte una utopía o para que exista un programa de mantenimiento de espacios verdes sin mayor costo para los vecinos. Muchas veces sucede que no hay demasiado para difundir.

--Encima están los que desaparecen cuando las papas queman y se les pide una opinión...

--Por supuesto, y sumale los que ganan un muy buen sueldo todos los meses poniéndole el nombre a alguna plaza o calle de vez en cuando.

--Bueno, antes que te sigas calentando pasemos a algo más light. ¿Estuviste el viernes en la fiesta de los jóvenes empresarios de la Unión Industrial?

--Lamentablemente no pude ir, pero me dijeron que despidieron como corresponde otro año plagado de éxitos donde se ve que los jóvenes empresarios marcan el rumbo y demuestran su empuje. Fue un evento muy bueno con la participación en un clima cordial de representantes del oficialismo y de la oposición local, además del presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, Martín Rappallini. Ah, antes que me preguntes, tampoco pude estar en la fiesta del grupo Bonacorsi.

--¿En Yesterday?

--Así es. Ah, me olvidaba, me contaron que los zapatos azules del Corcho Bonacorsi atrajeron todas las miradas.

La UNS en llamas

--Mmmm me huele a joda. Pero ya que descomprimiste un poco hablemos del revuelo que se armó en la UNS con la elección del rector. Me parece que es un tema que vale la pena.

--Por supuesto, pensá que el oficialismo de la Lista Blanca puede perder el rectorado tras 24 años en el poder y quien sacó la menor cantidad de votos podría ser el rector gracias a una alianza con el segundo.

--Desde el grupo de Sabbatini hablan de traición...

--Y bueno, es lógico que piensen así cuando tenían todo acordado para que la historia fuese la misma de siempre, es decir, sumar los asambleístas de la lista Blanca, que salió primera, y los de Universidad, que terminó tercera, relegando a Línea Phi. De todas maneras parece que no todo es tan lineal.

--¿A qué te referís?

--Me dicen que Vega, el candidato de Universidad, en el debate de postulantes aseguró que ellos no iban a votar a otro candidato.

--Se ve que no le creyeron y se durmieron...

--Creo que jamás pensaron que Phi, que postula a Orozco, iba a ofrecerle el rectorado a Vega para sellar una alianza en contra del oficialismo. Pensá que fueron más de 20 años donde el acuerdo del primero y del tercero funcionó a pleno.

--Si mal no recuerdo en 2010, Universidad ni siquiera presentó candidato a rector y votó de una al de la Blanca, que postulaba la reelección del doctor Capriste.

--Claro, Vega, que había salido tercero, declinó postularse en primera vuelta y Universidad apoyó a Capriste.

--Quizás por eso el oficialismo nunca quiso implementar la elección directa: el sistema D’Hondt junta más asambleístas separados que juntos. Línea Phi tenía entre sus propuestas instaurar la elección directa para evitar este tipo de situaciones.

--Veremos si ahora, en caso de formar parte del gobierno, sigue con esa idea je, je.

--Mmmm veremos. Pensá que más allá de las apariencias de excelencia académica, etc, etc, la torta de poder en juego es muy grande. El presupuesto de la UNS para 2019 es de 2.300 millones de pesos aportados por el Estado, es decir, por todos nosotros, y aunque nadie lo diga, quien tiene el poder tiene bajo su mando muchísimas cosas, por ejemplo cargos, becas, publicaciones, equipamiento, investigaciones...

--Habrá que esperar al miércoles.

--Sí, ese día la Asamblea Universitaria elegirá rector y vice para los próximos cuatro años. Es probable que Vega se convierta en rector y Orozco en vice, pero si la jugada no les resulta y Sabbatini vuelve a comandar la UNS, ya te adelanto que, pese a que se diga lo contrario, los miembros de lista Universidad marchan a la hoguera.

Rechazo de los jueces al pago de Ganancias

--Bueno, bajemos un cambio mientras pido otro café. No termino de entender el tema de los jueces y Ganancias. ¿Pagarán todos o solamente algunos?

--Solo los que fueron designados jueces y fiscales desde el 1 de enero de 2017. De hecho, aquellos que ingresaron al Poder Judicial procedentes del ámbito privado ya están pagando el impuesto, lo que resolvió la Corte esta semana es dejar sin efecto una cautelar que protegía a quienes estaban en el sistema judicial desde antes de 2017 pero ascendieron a magistrados en el período mencionado.

--Esos ahora pasarán a pagar, ¿pero los magistrados designados hasta 2016 siguen afuera del tributo?

--Exacto.

--O sea que no se suman tantos.

--No sé la cantidad exacta, pero en Bahía, por ejemplo, abarca a buena parte de los funcionarios del fuero federal nombrados recientemente. Entre ellos, los camaristas Larriera, Amábile y Fariña. Candisano Mera zafa porque era juez desde antes de 2017 y Picado estaba pagando porque entró a la función pública este año, ya que ejercía como abogado en el ámbito privado.

--La mayoría de la gente entiende que lo más justo es que paguen Ganancias todos los jueces, más allá de los nombres y los fueros. Por el principio de igualdad ante la ley.

--Sí, pero imagino que la Asociación de Magistrados, que interpuso el recurso contra la reciente ley del Congreso, no se va a quedar quieta. Y, si lo hace, algún juez denunciará a esa ley del Congreso por inconstitucional. Incluso, la movida podría lanzarse desde Bahía.

--¿Cómo es eso?

--El artículo 110 de la Constitución dice que los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación “recibirán por sus servicios una compensación que no podrá ser disminuida en manera alguna mientras permanezcan en sus funciones”. Con ese argumento atacarán los fundamentos de la ley e intentarán dejarla sin efecto. Al margen de lo técnico, como dijo el presidente de la Corte, entienden que el salario de un juez debe ser atractivo para tentar a los mejores.

--¿Pero cómo es eso que la acción judicial contra Ganancias provendría desde Bahía? Decime algo más.

--Por ahora te dije bastante. Te lo dejo picando.

Exfutbolista que puede llegar a terminar preso

--Ya me voy a enterar ¿Algo más del ámbito tribunalicio?

--Una novedad fuerte, que puede llegar a tener repercusión en breve.

--Bueno, terminá con los enigmas. ¿De qué se trata?

--¿Te acordás de Bruno Giambelluca, exfutbolista y exayudante técnico de Villa Mitre?

--Sí, aquel que fue acusado de abusar de una menor, hija de su pareja en Cabildo.

--El mismo. Hace un año la justicia local, por manosear a la pequeña de 6 años y tomarle o recibir fotos y videos íntimos, le impuso una condena de 3 años en suspenso, es decir que hoy sigue en libertad.

--Recuerdo el caso. ¿Y qué hay de nuevo?

--Que ahora puede llegar a ir preso. La Sala IV del Tribunal de Casación Penal agravó la calificación penal y le impuso una pena de 6 años y medio de cárcel.

--¿Qué querés decir con “agravó la calificación penal”?

--Que no tomó el hecho como abuso sexual simple -así lo había previsto la jueza local María Elena Baquedano- sino como corrupción de menores. Los jueces Carlos Natiello y Mario Kohan, del órgano de La Plata, entendieron que, con sus conductas, Giambelluca “torció el normal desarrollo de la sexualidad de la menor”. Se hacía pasar por doctor y no solo tenía fotos y videos de la niña desnuda sino que la revisaba en sus partes íntimas.

--¡Qué locura!

--Casación también destacó la declaración de la menor en la Cámara Gesell -soñaba cosas feas y para esa época no podía dormir-, la declaración de la tía y la abuela de la chica y de las psicólogas que analizaron el caso, así como la pericia informática sobre el teléfono de la madre. De esa manera entendieron que el dolo corruptor era “claro” y le subieron la pena.

--¿Y por qué no está detenido todavía?

--Difícil explicarlo y entenderlo para cualquier ciudadano de a pie. Me dicen que el fiscal Mauricio Del Cero pidió esa medida ante el Tribunal en lo Criminal Nº 2, que fue el que dictó la primera sentencia, pero se lo rechazaron porque el fallo de Casación aún no está firme. De todas maneras, el fiscal recurrió ante la Cámara Penal de Bahía, que ahora tiene que definir si ordena detenerlo o lo mantiene en libertad.

--Buena data ¿De la región tenés algo?

--Sí, la primera candidatura a la reelección confirmada: Carlos Bevilacqua, intendente de Villarino. El miércoles reunió a la tropa y, junto a su hija María Fernanda, diputada provincial por el massismo, les comunicó su intención; el respaldo fue unánime.

--Se ve que se tienen fe...

--Bastante. Están convencidos de que la gente les volverá a dar un voto de confianza por tres aspectos: la solidez de la gestión, el saneamiento de las cuentas municipales y la decisión de cambiar el paradigma económico del distrito apostando a las energías renovables. A esto yo le agregaría un detalle clave: la atomización de la oposición.

--¿Ya hay anotados para disputarle a Bevilacqua el cargo?

--El que ya se lanzó es el concejal Juan Cruz Vidal, de Integración Vecinalista, pero en el justicialismo y en Cambiemos por ahora hay más reuniones que certezas.

--¿Está dura la mano?

--El peronismo se está congregando en torno a la figura de la exintendenta Patricia Cobello, concejales y dirigentes de peso, en busca de la tan mentada unidad. Y en Cambiemos hay que ver cómo se acomodan las fichas tras la asunción de Néstor Schaab al frente de la UCR, que tuvo lugar anteayer. Según me chimentan, no sólo tendrá que lidiar con las divisiones internas del radicalismo, sino con las pretensiones de la CC y el Pro para el armado de la lista final.

--Bueno, esperemos un poco para ver cómo evoluciona la cosa, que aún falta mucho. Te cambio de tema: ¿en qué quedó lo de la ordenanza de los cuatris en Monte?

--Anduve indagando esta semana, porque hay escasas novedades y la temporada arranca el finde que viene con la Fiesta de la Cerveza. Según me confirmaron, el proyecto aún no llegó al Concejo.

--¿Llega antes del verano?

--Una muy buena fuente me aseguró que sí, que el interés del Ejecutivo es que esté sancionada antes de enero, para lo cual recurrirían a una sesión extraordinaria.

--¿Qué falta?

--Detalles que califican como “menores”. Recordá que el espíritu de la ordenanza es que los conductores responsables con vehículos en regla puedan circular libremente, pero al mismo tiempo obliga a los cuatris deportivos a circular por una zona específica cercana al barrio Sauce Grande. Desde el Ejecutivo no quieren dejar detalle librado al azar y que algún vivo, con algún tuneo casero a su rodado, encuentre la manera de burlar la norma.

--¿Algo más?

--Una cortita: agendate el 10 de diciembre, que a las 19 de ese día, en Sportman de Tres Picos, la empresa Luz de Tres Picos SA, de Petroquímica Comodoro Rivadavia, va a dar una nueva charla informativa sobre las obras de los parques eólicos El Mataco y San Jorge, que ya están en marcha.

--Una obra impresionante...

--Sin dudas. A tal punto, que con esos dos proyectos la región duplicará su aporte actual de energía renovable al Sistema Interconectado Nacional.

--Bueno, lo agendo, y ahora rajo a prender el fuego que el asadito dominguero me espera.

--Dale, salí corriendo así soy yo quien se queda a pagar la cuenta.