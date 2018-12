Se juega la primera fase del 3x3 que organiza la Asociación Bahiense

El certamen de básquetbol 3x3 organizado por la Asociación Bahiense dará comienzo esta tarde en cuatro canchas de nuestra ciudad.

Concretamente, habrá partidos en Pueyrredón, Velocidad, Pacífico y en el Polideportivo Norte

Se inscribieron 21 equipos que fueron repartidos en cuatro grupos. A saber:

Grupo A: 9 de Julio 2, Barracas, Comercial, Alem y Velocidad

Grupo B: Whitense, Comercial 2, Barracas 2, Sportivo y Bahiense

Grupo C: Napostá, 9 de Julio, Whitense 2, Argentino y Pueyrredón

Grupo D: Estrella, Pacífico, Estudiantes, San Lorenzo, Villa Mitre e Independiente

Asimismo, la ABB comunicó que los clubes que retiraron o directamente no presentaron equipo serán sancionados con los AJC que aplique el reglamento por tratarse de un torneo a nivel CABB.

Cronograma de juego

17:20 - Estudiantes vs Independiente (en Pacífico)

17:40 - Villa Mitre vs Estrella (Pacífico)

18:00 - Comercial vs 9 de Julio 2 (Velocidad)

18:00 - Argentino vs Whitense 2 (Pueyrredón)

18:00 - Pacífico vs San Lorenzo (Pacífico)

18:00 - Whitense vs Comercial 2 (Polideportivo Norte)

18:20 - Independiente vs Estrella (Pacífico)

18:25 - Alem vs Velocidad (Velocidad)

18:25 - Napostá vs Pueyrredón (Pueyrredón)

18:25 - Sportivo vs Bahiense (Polideportivo Norte)

18:40 - San Lorenzo vs Villa Mitre (Pacífico)

18:50 - Barracas vs Comercial (Velocidad)

18:50 - 9 de julio vs Argentino (Pueyrredón)

18:50 - Barracas vs Whitense (Polideportivo Norte)

19:00 - Estudiantes vs Pacífico (Pacífico)

19:15 - 9 de Julio 2 vs Alem (Velocidad)

19:15 - Whitense 2 vs Napostá (Pueyrredón)

19:15 - Comercial 2 vs Sportivo (Polideportivo Norte)

19:20 - Estrella vs San Lorenzo (Pacífico)

19:40 - Barracas vs Velocidad (Velocidad)

19:40 - 9 de Julio vs Pueyrredón (Pueyrredón)

19:40 - Pacífico vs Independiente (Pacífico)

19:40 - Barracas vs Bahiense (Polideportivo Norte)

20:00 - Villa Mitre vs Estudiantes (Pacífico)

20:05 - Comercial vs Alem (Velocidad)

20:05 - Pueyrredón vs Whitense 2 (Pueyrredón)

20:05 - Whitense vs Sportivo (Polideportivo Norte)

20:20 - Independiente vs San Lorenzo (Pacífico)

20:30 - Velocidad vs 9 de Julio 2 (Velocidad)

20:30 - Napostá vs 9 de Julio (Pueyrredón)

20:30 - Comercial 2 vs Barracas (Polideportivo Norte)

20:40 - Pacífico vs Villa Mitre (Pacífico)

20:55 - Alem vs Barracas (Velocidad)

20:55 - Argentino vs Napostá (Pueyrredón)

20:55 - Bahiense vs Whitense (Polideportivo Norte)

21:00 - Estudiantes vs Estrella (Pacífico)

21:20 - Velocidad vs Comercial (Velocidad)

21:20 - Whitense 2 vs 9 de Julio (Pueyrredón)

21:20 - Villa Mitre vs Independiente (Pacífico)

21:20 - Sportivo vs Barracas (Polideportivo Norte)

21:40 - Estrella vs Pacífico (Pacífico)

21:45 - 9 de Julio 2 vs Barracas (Velocidad)

21:45 - Pueyrredón vs Argentino (Pueyrredón)

21:45 - Bahiense vs Comercial 2 (Polideportivo Norte)

22:00 - San Lorenzo vs Estudiantes (Pacífico)

Los dos mejores de cada grupo accederán a los cuartos de final.

Dicha etapa, como así también las semifinales y la final se disputarán el próximo domingo 9.