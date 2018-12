La Pampa: Verna echó a un funcionario de La Cámpora acusado de violación

El gobernador pampeano, Carlos Verna, echó a un funcionario provincial acusado de violación por una joven de 18 años, militante de La Cámpora, organización a la que ambos pertenecían.

Se trata del director general de Casas de Juventud de La Pampa, Nicolás Roó, quien el pasado domingo también fue expulsado de La Cámpora a partir de la denuncia que realizó la joven Otilia Pescara, oriunda de un pueblo del interior pampeano.

"Mediante el decreto 4744/18, el vicegobernador de La Pampa, Mariano Fernández, con el acompañamiento de la firma de la ministro de Desarrollo Social, Fernanda Alonso, revocan el cargo de director general de Casas de la Juventud de la provincia a Nicolás Roó. Además de revocar el decreto de nombramiento, se rescinde de los servicios prestados", informó el gobierno provincial.

El hecho denunciado por una joven militante se conoció el domingo pasado a través de Facebook: allí, la víctima relató los episodios que padeció durante 2017, cuando mantuvo una relación con Roó y era menor de edad.

"Hace unos días me decidí a escribir esta publicación tratando de detallar una serie de situaciones que viví con un varón. Ocurrieron ya hace bastante tiempo, pero desde entonces vuelven a mí en forma de tristeza y asco. Me decidí porque más allá de todo el miedo al 'que dirán' que me produce contarlo, mayor es el grado de preocupación y enojo que me invaden cuando veo que un tipo que ya se maneja sexual afectivamente así, sigue impune rodeado de mujeres que no tienen idea de quién es", contó la denunciante, según publicó el diario La Arena.

La joven explicó que había conocido a Roó cuando empezó a militar en La Cámpora de Santa Rosa a los 17 años y él se presentaba como referente de la juventud: "Su imagen de autoridad me generaba mucho respeto. Me importaba mucho como él me viera. Es decir, hoy puedo decir que desde el principio existió una relación de poder muy fuerte. Me hacía sentir que no sabía nada ante él, un militante lleno de experiencia", destacó.

Y señaló que la relación "sexo afectiva" que mantuvieron comenzó cerca de marzo de 2017 y "no fue más que de opresión y coerción", ya que la primera vez que tuvieron sexo fue "consensuado", pero las siguientes "fueron por presión, negación de libertad o forzadas explícitamente".

La joven, que en aquella ocasión era menor de edad, denunció que la abusó y violó en reiteradas oportunidades y descontó que muchas otras mujeres "habrán sido víctimas de este nene bien al que encubren tantas personas, entre ellas la dirigencia de La Cámpora".

Mediante otra nota publicada en Facebook, la agrupación kirchnerista confirmó la expulsión de Roó, tras ser acusado "de violación y diferentes hechos de violencia hacia la compañera Otilia Pescara" y aseguró que, "desde junio" pasado, cuando tomaron conocimiento de los hechos, se pusieron "a disposición" de la joven.

"Creemos en el relato de Otilia y la acompañamos en las medidas que ella crea necesarias. Los militantes de La Cámpora estamos comprometidos con la construcción de nuevas y mejores prácticas vinculares para erradicar la violencia de género", señaló la conducción de la organización. (NA)