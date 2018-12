"No hay ningún plan de privatizar Aerolíneas", aseguró su presidente

El presidente de Aerolíneas Argentinas, Luis Malvido, aseguró que esa empresa "es muy deficitaria y con muchos problemas financieros", pero garantizó que "no hay ningún plan" para privatizarla.

"No hay ningún plan para privatizar. Es una compañía muy deficitaria con muchos problemas financieros, pero sabemos que no queremos que la carga caiga sobre nuestros empleados que todos los días se rompen el lomo para que los pasajeros salgan en horario", sostuvo el funcionario.

Según Malvido, "este año lo arruinó el precio del petróleo y luego la devaluación, ya que todos los costos operativos y de mantenimiento de los aviones están en dólares. Ahora, el año que viene no va a ser un año de equilibrio, y vamos a ver cómo evoluciona la macro para 2020".

Por otra parte, el titular de la línea aérea de bandera cuestionó a los gremios aeronáuticos por las medidas de fuerza que realizaron en las últimas semanas: "con los paros volvimos a la época negra de Aerolíneas Argentinas".

"Acá estamos hablando de los gremios que tienen una ideología respecto al Gobierno y han encontrado a Aerolíneas como un buen blanco donde dar esa batalla", evaluó el funcionario, en declaraciones al canal TN.

Además, reconoció: "me cuesta decir que no va a haber sorpresas (de eventuales paros en fin de año) porque tuvimos tantas, pero haremos todo lo que esté en nuestro alcance para que no los haya".

"Todos los empleados son protagonistas de nuestro crecimiento. Hasta octubre estábamos en el tope en Latinoamérica en puntualidad, hasta que llegaron los paros: noviembre fue un desastre en puntualidad, volvimos a la época negra de otros años", se quejó.

Y añadió: "en el convenio de hace un año había diferentes interpretaciones, lo he leído setenta veces y es confuso, nosotros interpretamos una cosa ellos otra y ahí está la diferencia".

"Por tanto dijimos que íbamos a pagar según nuestra interpretación y que nos sentábamos a hablar sobre cómo arreglar esto de buena fe. En ese sentido, ofrecimos una suma fija de acá a fin de año, un aumento en enero y en marzo y sentarnos de vuelta", enfatizó. (NA)