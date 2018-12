La demanda de asistencia social creció a niveles récords en 2018

Juan Ignacio Schwerdt / jschwerdt@lanueva.com

A inicios del mes Unicef brindó un dato escalofriante: el 48% de los chicos de Argentina vive en la pobreza. La semana pasada fue el turno de la Universidad Católica: a través de su Observatorio de la Deuda Social emitió un documento en el que señaló que la pobreza subió al 33,6% y afecta hoy a 13,6 millones de personas.

Detrás de esos índices y cifras que duelen hay familias con graves necesidades. Y una demanda de ayuda que, según reconocen desde las áreas de Desarrollo Social de los municipios, este año creció a niveles récord.

“A nosotros se nos duplicó la demanda -disparó Rosana Sotelo, de la cartera social de Monte Hermoso-. La crisis no nos la cuenta nadie: la vemos todos los días. Este año han estado en nuestras oficinas familias que nunca habían venido antes para pedir alimentos, medicamentos y, sobre todo, pago de servicios o alquileres”

“Te lo dicen con todas las letras: no llego a fin de mes. ¡Y no llegan! Ves los números y no llegan. En Monte, cuando llega el verano la situación social se distiende, porque la gente consigue algún trabajo en el sector turístico; sin embargo, hoy estamos peor que en el invierno”, añadió.

El dato que disparó todas las alertas, este año, fue la cantidad de familias que pese a tener trabajo se vieron obligadas a pedir ayuda.

“Es el dato más preocupante”, opinó Marta Paniagua, directora de Acción Social de Saavedra.

“Un sueldo medio hoy está entre 13 y 14 mil pesos y, un alquiler, de 7 a 8 mil. Con una boleta de gas de 4 mil pesos, dividido en dos cuotas de 2 mil, y sumándole el costo de la luz… ya no te alcanza para comer. O sea, tenés empleo, pero no llegás de ninguna manera. Es terrible”, completó.

En su distrito la cantidad de familias que demanda ayuda en forma periódica pasó de 100 a más de 700. Los pedidos van desde alimentos, leña y garrafas hasta fondos para pagar el alquiler o las boletas de energía, gas y agua.

“Se brindan unas 1.427 ayudas mensuales; dos por familia, en promedio. Y eso que la mayoría de las escuelas del distrito tiene jornada completa, así que los chicos reciben desayuno, almuerzo y merienda”, dijo.

“Esto se veía venir el año anterior –aclaró-, pero en lo personal nunca sospeché que tuviera esta magnitud. Por eso, si bien hicimos previsiones presupuestarias, después el intendente (Hugo Corvatta) dispuso reforzarlas”.

Carlos Morelli, titular del área social de Villarino, reconoció que históricamente se había asistido a familias para pagar servicios y alquileres, aunque nunca en los valores actuales.

“Antes una familia venía con una boleta de 200 o 300 pesos, pero hoy se aparecen con facturas de 5.000. Para alguien de clase media eso es muy alto”, refirió.



El funcionario dijo que en su distrito hubo un crecimiento de la demanda de ayuda durante este año, aunque no fue explosivo porque –enfatizó- ya se venían aplicando una batería de planes.

“Previendo esto, desde 2016 veníamos trabajando en programas socioeconómicos. Así hemos amortiguado el impacto de la crisis en este 2018. Lógicamente, la asistencia ha crecido, pero logramos que no sea algo traumático, sino paulatino”, explicó.

Morelli citó no menos de 20 programas en marcha.

“Este año, por ejemplo, se trabajó muy fuerte no sólo para asistir con alimentos a las familias necesitadas, sino con capacitación para que desarrollen sus propias huertas”, mencionó.

Los oficialistas, sin medias tintas



En los municipios gobernados por Cambiemos las opiniones son coincidentes. No hay margen para disimular la crítica situación.

“Este año fue muy duro, muy complejo. Jubilados que trabajaron toda su vida por este país hoy tienen que golpear las puertas de Acción Social para pedirnos que les paguemos una boleta. El tema me pone muy mal”, confesó Fabio González, titular de Desarrollo Humano de Tornquist.

“La demanda aumentó mucho -reconoció. Para quedar bien yo podría decir que no fue tan así, que la estamos llevando bien, pero sería mentira; la verdad es que aumentó un montón. Las necesidades están. Y si la estamos piloteando es porque tenemos un intendente (Sergio Bordoni) capaz, sensible y trabajador”.

“Me da bronca la hipocresía, eso de pretender que todo está bien. Yo estoy en el gobierno de Cambiemos, pero hay una realidad: hoy estamos estirando el presupuesto como podemos para ayudar a los vecinos”, completó.

González destacó que la mayoría de los 60 millones que ingresaron al municipio en las últimas semanas, por la instalación de tres parques eólicos, tuvieron destino social.

“Por eso digo que si nos la rebuscamos (en el área Social) es más por mérito y la firmeza del intendente que por lo que ha hecho el gobierno (nacional), que no cumplió lo que prometió”, dijo.

Silvia Cherubini, secretaria de Desarrollo Social de Coronel Pringles, dijo que todas las carteras del municipio colaboraron para dar respuesta “en un área donde tenemos un incendio todos los días”.

“Fue un año difícil. La gente la pasó mal, la demanda aumentó mucho y a nosotros se nos complicó para distribuir los recursos. Debimos asistir a un sector de la población que, teniendo un sueldo, no podía pagar la luz y el gas, o alquileres. No era la población que generalmente atendíamos acá”, dijo.

“Una empleada doméstica hasta ahora podía pilotearla, pero este año directamente necesitó asistencia. Se acercó mucha clase media, por decirlo de una forma, y eso movilizó mucho al área. Por suerte, la decisión del intendente fue hacer un sacrificio presupuestario y reforzar el área social”, añadió.



El panorama para 2019



Malabarismos. “No veo una solución a corto plazo. Desde el área estamos haciendo malabarismos. El municipio, encima, viene sufriendo continuos ajustes presupuestarios y recorte de programas. Subsistimos con nuestras tasas. Ahora, yo me pregunto: ¿qué va a pasar con el pago de tasas si esto sigue así? Hay noches que no dormís pensando en algunos casos, sobre todo cuando involucran a chiquitos o abuelos solos” (Rosana Sotelo, de Monte Hermoso).



Endeudamiento. “2019 va a ser otro año difícil. Ojalá que algunas cosas vayan mejorando… o sea, se ha pedido tanto endeudamiento que apostamos a estar un poco mejor todos, y el país. Espero que haya más fuentes de trabajo, más pymes” (Marta Paniagua, de Saavedra).

Sin sorpresas. “Seguramente 2019 no va a ser fácil, pero no nos va a sorprender tan fuertemente como este año.Creo que vamos a tener estabilidad, algo clave para trabajar mejor en nuestra área, donde todo es urgente” (María Antonia Urruti, de Coronel Suárez).

Suárez y el drama de la desocupación



Dass. María Antonia Urruti, de Desarrollo Social de Coronel Suárez, dijo que a su cartera le impactó mucho, este año, la crisis de la fábrica de zapatillas Dass. Según sus datos, más de 1.000 personas fueron despedidas o se acogieron al retiro voluntario que propuso la firma.

Sin dinero. “En un principio hubo una inyección de dinero por esas indemnizaciones. Duró algunos meses, pero hoy ya no está y se nota. Familias que no necesitaban ayuda hoy sí la precisan, sobre todo para pagar tarifas de luz y gas, o alquileres”, dijo.

Impacto. “Desde nuestra área y Producción se ha tratado de apoyar a las familias para reinsertarlas en el mundo del trabajo cuando antes, pero el impacto es fuerte. Por eso el intendente (Roberto Palacio) nos pidió priorizar Salud y Acción Social. Se recortaron gastos en otras áreas para darnos esa posibilidad y nos pidió que trabajemos con la mayor conciencia posible”, añadió.