Champions League: se sorteó la llave de octavos de final

Se definieron los octavos de final de la UEFA Champions League, cuyos partidos de ida tendrán lugar el martes 12, miércoles 13, martes 19 y miércoles 20 de febrero; en tanto que los de vuelta, martes 5, miércoles 6, martes 12 y miércoles 13 de marzo.

Abrirán la serie de local, los equipos que terminaron en segunda posición en sus grupos; en tanto que las llaves, se definirán en casa del primer clasificado.

Los cruces son: Schalke 04 vs Manchester City, Atlético de Madrid vs Juventus, Manchester United vs Paris Saint Germain, Tottenham vs Borussia Dortmund, Olympique Lyon vs Barcelona, Roma vs Porto, Ajax vs Real Madrid y Liverpool vs Bayern Munich.