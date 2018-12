Fernanda Iglesias acusó a Roberto Pettinato de haberla acosado: "Me quedé paralizada"

La periodista Fernanda Iglesias acusó públicamente al animador Roberto Pettinato de haberla acosado en un camarín cuando ambos trabajaban juntos en el ciclo "Un mundo perfecto", en 2009, por la pantalla de América.

"Se masturbó adelante mío", dijo Iglesias en el programa "Hay que ver", luego de que le mostraran una nota en la que Pettinato se burlaba de las denuncias que distintas compañeras de trabajo hicieron en su contra.

"Voy a contar esto por primera vez: yo entré a un camarín porque él me llamó para hablar, porque encima es simpático y hasta una llega a admirarlo. Pero eso no quiere decir que pueda tocarte, besarte el cuello o decirte barbaridades", dijo la panelista.

Según relató la periodista, Pettinato se habría masturbado delante de ella en un camarín: "Me quedé paralizada, me reí de manera nerviosa, como sucede en general en estos casos, y me fui. Lo peor de todo es que no lo puteé, porque lo tenía naturalizado. Recién ahora caigo de que eso no estaba bien. Por eso apoyo a todas las chicas", argumentó la periodista.

Y agregó: "En ningún momento se me ocurrió denunciarlo. Era muy natural. Lo hacía con todas. Hoy tampoco pienso en denunciarlo pero sí apoyo a las chicas que lo hicieron y pido que les crean. Yo trabajé muchos años con él y sé que era así. No era solo conmigo. Estaba como naturalizado que él te tocaba, te agarraba, quería tratar de besarte".

En el último tiempo, Karina Mazzocco, Josefina Pouso y Emilia Claudeville, entre otras, acusaron a Pettinato de haberlas acosado cuando trabajaron con él. (NA)