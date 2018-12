Escuela de Midget: Leon Gerling Kelly no tiene rivales, sólo amigos

Por Juan Andrés Vivallo / jvivallo@lanueva.com

El pequeño Leon Gerling Kelly (8 años) se siente feliz y es optimista en el inicio de su segunda temporada en la categoría Escuela de Midget, en la cual considera a sus rivales en pista amigos.

“Me siento feliz porque ahora estoy haciendo buenas carreras, pasando a otros pilotos. En una serie quedé cuarto y pude entrar en una final”, declaró.

“En el campeonato estoy bien (14°), pero si al final quedo entre los cinco primeros sería muy bueno. Trataré de ganar una serie y una final”, dijo sobres sus objetivos para este ciclo nocturno.

Su debut en la categoría ocurrió en el torneo Invernal del año pasado, motivado por ver correr a Enzo Pérez.

“Me gustó mucho como corría. Como mi papá y mi mamá vieron que tenía muchas ganas de correr, me compraron el auto de Enzo. Lo adquirieron entre todos; mi papá, mi mamá y mi abuelo, que me vienen a ver siempre desde la tribuna”, señaló.

León nació en Bahía Blanca, pero vive en Cabildo, por lo que su paso por la Escuelita de fútbol de Pacífico de Cabildo resultó algo natural.

“Jugaba futbol en la cancha de Pacífico, pero ahora dejé; solo por ahora, después a lo mejor vuelva a jugar otra vez”, señaló.

“En la escuela los chicos siempre me preguntan cómo me fue, o bien me desean suerte. Algunos me dicen que ellos también van a correr”, agregó.

En otra parte de la nota, y volviendo al Midget propiamente dicho, León se confiesa hincha de Emiliano Urretabiscaya y de Axel Garabán.

“Axel (Garabán) es mejor. Lo conozco mucho porque es de Cabildo y también porque es familiar de mi abuela y es parte de mi familia”.

Finalmente, consultado si consideraba a los demás pilotos solo como rivales, contestó riéndose.

“No, todos los que están acá son mis amigos; además jugamos y lo pasamos bien”.

La ficha de León

**Nombre: León Nahuel Gerling Kelly

**Edad: 8 años (27.11.2000 en B. Blanca)

**Estudio: 2º grado en la Escuela 27.

**Debut: Invernal de 2017