Fernando "Bocha" Batista es el nuevo entrenador de la Selección Sub 20

Fernando "Bocha" Batista fue designado como nuevo entrenador de la Selección argentina Sub 20, que en enero disputará el sudamericano de Chile con el objetivo de clasificar al Mundial de Polonia.

El flamante entrenador de las juveniles de la AFA le ganó la pulseada a Lucas Bernardi, el otro DT que estaba en disputa por el puesto que dejó vacante Lionel Scaloni, quien se hará cargo de la Mayor, al menos hasta la Copa América 2019.

El presidente Claudio Tapia se había juntado con ambos para conocer sus proyectos y se definió por el del ex hombre de Argentinos Juniors.

En principio, ese cargo había sido ofrecido a Pablo Aimar, quien está dentro de la estructura de juveniles de Viamonte 1366, pero este decidió seguir junto a la Sub 17.

El Sub 20 comenzará a entrenarse en los próximos días, por lo que Batista deberá dar la lista para el Sudamericano que se disputará en Chile en enero próximo.

El principal apuntado para el cargo había sido Gabriel Milito, pero como rechazó la propuesta, la pelea quedó cerrada a Bernardi y Batista. El primero de ellos tuvo experiencia en clubes de primera división, pero no tiene un perfil tan formador, algo que sí posee el "Bocha", quien había sido ayudante de campo de Claudio _beda en la Sub 20. En la cuenta oficial de la AFA en Twitter la entidad dio a conocer una foto entre Batista, Tapia y Víctor Blanco, presidente de Racing e integrante del Departamento de Selecciones nacionales. El "Bocha", hermano de Sergio "Checho" -también ex director técnico de las Juveniles y de la Mayor-, dejó una buena impresión durante su etapa en las divisiones formativas, ya que trabajó en Argentinos Juniors y San Lorenzo de Almagro. La lista de Batista se dará a conocer, a más tardar, el viernes, dado que el lunes comenzarán los entrenamientos en el predio "Julio Grondona" de Ezeiza.