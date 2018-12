Vega: “La Universidad del Sur está estancada en términos de calidad”

Maximiliano Allica / mallica@lanueva.com

“Ante todo estoy contento, la elección de esta semana fue una verdadera fiesta de la democracia y la vida institucional. Si bien hubo algún ruido de fondo durante el escrutinio, con el correr de los días se van a ir disipando las dudas y el calor del momento. A partir de entonces, como siempre, trabajaremos todos juntos en pos de una mejor universidad”.

El doctor Daniel Vega tiene la agenda más apretada que nunca. Luego de la discutida asamblea que lo designó rector con el acompañamiento de Javier Orozco como vice, empezó a enfocarse en lo que vendrá.

De todas maneras, para atenuar polémicas como la ocurrida el pasado miércoles, anunció que propondrá la eliminación del voto secreto de los integrantes de la Asamblea Universitaria, para que sea a mano alzada.

Acerca de la futura gestión, que se iniciará a mediados de febrero y durará cuatro años, este licenciado en Física y doctor en Ciencia y Tecnología de los Materiales sostuvo:

“Tenemos problemáticas que requieren solución rápida, por ejemplo, en seguridad e higiene. En nuestros edificios faltan salidas de emergencia y presentan dificultades para gente con problemas de movilidad. Más a largo plazo, un eje central deben ser las políticas de inclusión. Muchos estudiantes han podido terminar sus carreras gracias a subsidios universitarios, becas o residencias estudiantiles. Eso lo tenemos que fortalecer”.

--Habló de la necesidad de más residencias y otras obras de infraestructura. ¿Qué visión tiene del campus?

--A mí me gustaría un campus universitario totalmente integrado a la ciudad y que esté vivo durante las 24 horas. A largo plazo, que ese campus concentre la totalidad de las actividades. Cuento una anécdota personal. Yo soy de Coronel Suárez y, cuando vinimos a estudiar acá con un grupo de amigos, el país estaba en una situación crítica por la hiperinflación.

Soy uno de los primeros egresados de la UNS en usar las residencias estudiantiles desde la recuperación de las viviendas, que habían estado asignadas a docentes y no docentes por la dictadura militar. Nosotros pudimos terminar gracias a ese beneficio. Tengo muy claro que debemos trabajar en estas estrategias porque, en definitiva, es favorecer la movilidad social ascendente.

--Le planteo tres temas: franjas horarias para facilitar el cursado de quienes trabajan, incorporación de nuevas tecnologías para cursar a distancia y mayor espacio para carreras intermedias o que respondan más a las necesidades actuales de la sociedad.

--El uso de nuevas tecnologías y herramientas de educación a distancia son fundamentales porque mucha gente puede estudiar sin trasladarse. Eso también es accesibilidad e inclusión y tiene un impacto socioeconómico muy importante.

Y debemos avanzar sobre los títulos intermedios y las carreras cortas. En la Universidad del Sur no solo es complicado cursar para el trabajador sino que, encima, no tiene pensados esquemas para quienes estudian y además trabajan. Ese es otro concepto. Hay que buscar más carreras cortas, modernas.

Daniel Vega con el vicerrector electo, Javier Orozco.

--Las autoridades de la UNS son docentes. ¿Cómo se lleva usted con las nuevas tecnologías?

--La mayoría de nosotros, en especial los más viejos (tengo 52 años), notamos que nuestro estudiantado se encuentra cada vez más lejos en la forma de adquirir conocimientos respecto del modelo clásico que nos formó a nosotros. Es un enorme desafío.

La verdad es que muchos hacemos un escaso uso de la tecnología. Para quienes tienen formación clásica es un esfuerzo, a veces, mayúsculo. Pero, indudablemente, los nuevos docentes nos tienen que ir mostrando el camino para que todos vayamos en esa dirección.

--Cuando finalice su mandato, ¿qué característica quiere que se recuerde como distintiva de su gestión?

--Me gustaría promover una universidad de mayor excelencia. Actualmente la UNS está en los ránkings internacionales entre las posiciones 800 y 1.000. En América Latina, 88. La Universidad del Sur está estancada en términos de calidad, porque hace años que no se mueve de esas posiciones y mi objetivo es que cambiemos la pendiente. Por otro lado, vuelvo a hacer hincapié en lograr una universidad más inclusiva de la que recibimos.

“Vamos a necesitar una evaluación externa”

“Necesitamos un claro diagnóstico de cómo enseñamos y qué cosas nos pasan como universidad. Por ejemplo, cuántos alumnos exceden su permanencia en relación a la duración formal de la carrera, lo cual ocurre en todas las universidades nacionales”, dijo Vega.

Agregó: “Ese diagnóstico nos permitirá diseñar mejores políticas para ir solucionando problemas. Vamos a necesitar una autoevaluación, pero también una evaluación externa. Hace falta una mirada de afuera”.

--¿Piensan mantener el mismo esquema de secretarías y subsecretarías?

--En estos días estamos discutiendo el organigrama. A grandes rasgos se va a mantener la estructura, pero vamos a incorporar algunas modificaciones porque la universidad creció muchísimo en número de alumnos en los últimos años, pero no en planta de docentes y no docentes. En los últimos 10 años los docentes se mantuvieron en alrededor de 600, pese a que se han creado carreras por decenas. Eso no puede ocurrir sin afectar la calidad educativa. Hacen falta más docentes y un diseño más inteligente de las carreras del futuro.

--¿Cómo ve el funcionamiento general de los departamentos?

--Esta universidad tiene una estructura departamental y no de facultades, como ocurre en otras, lo cual está muy bien para universidades de nuestro tamaño. Sin embargo, no estamos favoreciendo un aspecto clave como es la interdisciplina. Debemos favorecer la transversalidad para un mejor aprovechamiento de los recursos. Hoy es muy difícil atacar un problema real desde un solo campo del conocimiento.