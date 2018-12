Monte hermoso brindó con cerveza en el comienzo del verano

Hernán Guercio / hguercio@lanueva.com

Con la Banda XXI haciendo bailar a todo el mundo en la plaza Belgrano, Monte Hermoso cerró ayer la Fiesta de la Cerveza y el fin de semana de lanzamiento de temporada de la mejor manera: bien arriba, como si fuera un pequeño adelanto de lo que se verá en el verano.

Según el secretario de Turismo del balneario, Hernán Arranz, esta es "una celebración que ha sido elegida por la gente", tanto por el auge que hay en la zona con la cerveza artesanal como por la inversión en espectáculos que se hace desde la comuna.

“Si pensamos que antes se hacía en un polideportivo, con una entrada paga, hoy es una fiesta inclusiva, porque cualquier turista que pase por el centro puede disfrutar de los shows en vivo. Además, con el correr de las ediciones fuimos mejorando todo lo que tiene que ver con los puestos de comida y bebida, incorporando food trucks y beer trucks”, aseguró.

“Esta vez no nos tocó un fin de semana largo, pero eso no significó que la gente no viniera en masa. La clave es sostener la propuesta, manteniendo una franja horaria desde lo artístico y musical. Eso hace que tengamos que invertir un montón de tiempo y dinero en la confección de la grilla”, añadió.

El titular del área de Turismo remarcó que se viene de una temporada media más que interesante, lo que hace presagiar un verano con muy buenos números. Pero prefirió no ser triunfalista.

“La realidad es que hemos tenido otros años con expectativas tremendas y terminamos teniendo un enero mesurado. Hoy la gente se mueve mucho, investiga y no se queda solo con una semana en enero sino que se va movilizando en temporada alta, lo que también nos permite descontracturar el primer mes del año y trasladar parte de ese movimiento a febrero”, explicó.

Por último, resaltó también el cronograma de espectáculos gratuitos musicales para enero y febrero, que incluyen nombres de la talla de No te va gustar, Nonpalidece, Agarrate Catalina, La Mississippi, Juanse y Bersuit Vergarabat.

"A eso siempre le podemos sumar algún otro grupo durante el verano", dijo.

Buenas perspectivas en el corto plazo



Arranz reconoció que las perspectivas para la temporada estival son muy buenas, sobre todo si se considera que hay un segmento de turistas que en otras oportunidades viajaba fuera del país, y ahora seguramente se quedará aquí.

“Seguramente elegirá una de las playas de la provincia de Buenos Aires. La nuestra viene en ascenso desde hace más de 15 años y es conocida a nivel país, por lo que estamos ansiosos de que sea una muy buena temporada”, dijo.

Por otro lado, remarcó que el crecimiento inflacionario no se ha visto reflejado en los precios.

“No se trasladó la inflación a la oferta de los alojamientos ni tampoco a la gastronomía o servicios varios. Hay que tener en cuenta que hay materias primas que suben constantemente; entonces, Monte Hermoso es un lugar relativamente accesible, sobre todo si se tiene en cuenta la suba de los precios”, reconoció el funcionario montehermoseño.

Una celebración que se ganó su lugar en el cronograma anual



Inversión. Arranz destacó que en las últimas ediciones se ha dedicado un presupuesto especial para la realización de la Fiesta de la Cerveza. “Antes llegábamos al cierre del presupuesto anual, pero ahora invertimos bien porque sabemos que es lo que necesitamos en la inauguración de la temporada. Además, este año hemos sorprendido con un grupo importante como Banda XXI”, resaltó.

Estilo. El funcionario señaló que en esta oportunidad se trató que la plaza luciera como una cervecería. “Le pusimos luces un poco más bajas, por ejemplo. La idea es aggiornarnos constantemente a lo que viene”, dijo.