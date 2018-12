Olimpo: “Merecíamos terminar el año con más puntos de los que tenemos”

Olimpo se fue de vacaciones con un fuerte dolor en el alma. Con 12 puntos en 13 encuentros (33,33 por ciento), en el casillero rojo del descenso y con un rendimiento deportivo que fue de mayor a menor.

Todo mal.

Después del 0-1 frente a Villa Dálmine en el último cotejo de este 2018, el capitán aurinegro, Leandro Lacunza, trató de explicar este pésimo trance que vive el equipo, que hoy por hoy estaría bajando al Federal A.

“En Campana regalamos el primer tiempo, donde jugamos muy light. En el segundo salimos de otra manera y si bien no tuvimos muchas chances de gol podríamos haber empatado. Pero otra vez nos vamos tristes”, admitió el lateralista puntaltense.

“No tenemos posibilidad de revancha inmediata, pero sí unas vacaciones para despejar la cabeza y empezar con todo el año que viene. El torneo no se terminó acá, más allá de que queríamos estar un poco mejor”.

Los vaivenes futbolísticos y las desconcentraciones no le permiten a Olimpo ser un elenco con la potencia y la impronta de la categoría. Aunque en sus últimas presentaciones, la merma física también fue factor determinante para hacer crecer a rivales que estaban dominados y mansitos.

“Yo, al menos terminé muy cansado, aunque todos tuvimos la actitud de ir a buscar el empate. Yo subí varias veces y hasta pasé al otro sector, el izquierdo, pero me faltó terminar bien las jugadas. No pude mandar un centro que complicara al rival”, señaló “Lacu”, quien agregó: “para nosotros era el último partido y queríamos ganar. Pero no se pudo y no voy a poner excusas”.

—¿Qué les falta: claridad, poder de creación, ser menos ingenuos para cerrar los partidos?

—Ante Dálmine, cuando entraron Llambay y Belleggia tuvimos mejor panorama para terminar las jugadas. Pero en los últimos metros no estamos precisos. Yo terminé dos jugadas con centros muy malos. También nos está faltando más gente en el área, porque las pocas que generamos no las podemos definir”.

—¿Qué significa ser el capitán de Olimpo en la B Nacional?

—Un orgullo enorme; lo siento en la piel y siempre transpiro lo camiseta. En lo grupal tengo la espina clavada porque a mi entender merecíamos más puntos de los que conseguimos.

“¿A quién le apuntamos? Abajo está todo muy parejo. Ganando dos partidos nos ponemos bien. Incluso, Santamarina sumó un punto menos que nosotros y está ahí nomás. No tenemos que perder puntos de local. Los que perdimos con Gimnasia de Mendoza y Los Andes los vamos a lamentar hasta el final del torneo.

“El plantel es joven. Pero siempre estamos esperando la oportunidad de jugar y cuando se presenta la tenemos que aprovechar. Ponerse la camiseta de Olimpo te tiene que motivar a dar lo mejor, más allá de la edad de cada uno”.

—Arranca el receso, ¿te podés a llegar a ir?

—No tengo ofertas. No hablé nada con mi representante. Estoy metido de lleno en esto, pero si sale algo y al club le sirve seré el primero en ayudar.