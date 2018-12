Le cayeron kilos de cemento en su patio: "Tembló toda mi casa, perecía una bomba"

Una vecina de 19 de mayo al 500 se quejó esta mañana porque el encofrado de un edificio en construcción cedió y se le cayó una gran cantidad de cemento en el patio de su casa.

"Tembló toda mi casa, parecía una bomba", criticó María Ester en diálogo con Canal 9, en un claro estado de enojo.

La mujer explicó que varias veces le cayeron cosas desde el patio y que los encargados de la construcción le dijeron "que guarde de recuerdo todo lo que le cae en el patio".

"Empezó a entrar cemento a mi cocina. Cuando sentí la explosión hasta la perra se me llenó de cemento", lamentó.

En un tramo de la entrevista se vivieron momentos de tensión entre la damnificada y la presidenta de la empresa constructora, que se comprometió a dejarle la casa "mejor de lo que estaba".

"Mejor no me la va a dejar porque tengo una linda casa, señora. No me venga a decir que me la va a dejar mejor", criticó María Ester.