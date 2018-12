Murió a los 94 años George Bush, quien gobernó a EE.UU. en el final de la Guerra Fría

George H.W. Bush, el presidente estadounidense que selló el fin de la Guerra Fría y lideró la Guerra del Golfo contra Irak en 1991 falleció a los 94 años.

"Jeb, Neil, Marvin, Doro y yo anunciamos con tristeza que después de 94 años extraordinarios, nuestro querido padre ha muerto", dijo hoy en un comunicado su hijo y también expresidente, George W. Bush (2001-2009).

Bush padre sufría hace varios años problemas de salud, aquejado de la enfermedad de Parkinson.

Su esposa, Bárbara, con la que el estuvo casado 73 años, había fallecido en abril pasado.

El matrimonio Bush, que tuvo seis hijos, entre ellos un expresidente y un precandidato presidencial, encabezaron una de las grandes dinastías políticas estadounidenses.

Sus cuatros años de mandato en la Casa Blanca (1989-1993) quedaron marcados por una tumultuosa política exterior, que transitó con éxito y popularidad, pero la crisis económica y su falta de carisma le impidieron salir reelecto.

La muerte del político conservador, cuya imagen de "héroe de guerra" condensa el político con el que muchos estadounidense se identifican, sacudió la política internacional por lo que líderes de todo el mundo expresaron su pesar y condolencias ante le hecho.

El presidente Donald Trump compartió poco después del anuncio un comunicado a través de su cuenta de Twitter donde expresó el "dolor de una Nación que lamenta la muerte del expresidente".

President George H.W. Bush led a long, successful and beautiful life. Whenever I was with him I saw his absolute joy for life and true pride in his family. His accomplishments were great from beginning to end. He was a truly wonderful man and will be missed by all!