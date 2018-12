Covatti y García, la inspiración para la vigencia del Speedway en nuestro medio

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

(Nota publicada en la edición impresa de hoy)

Llegó el momento de poner en la balanza la cosecha realizada durante el ciclo próximo a concluir; de resaltar los exitosos momentos y tomar nota de los sucesos negativos, para tratar de evitarlos en el futuro.

Independientemente del saldo deportivo, el mero hecho de que los pilotos Nicolás Covatti y Fernando García ocupen un lugar en las grandes ligas del Speedway es digno de subrayar.

Tras un 2017 plagado de altibajos, con una grave lesión mediante, el pringlense logró afianzarse nuevamente en el viejo continente, tras una fructífera doble actuación en Inglaterra, tanto con las Brujas de Ipswich (segunda división), como con los Rebeldes de Somerset (primera división).

“El balance de la temporada es muy bueno. Al inicio no empecé bien, por una lesión en las costillas que me alejó de las pistas, y eso hizo que los ánimos se vengan abajo rápidamente. A veces uno se replantea las cosas cuando surgen esas cosas, y más después de lo que me había pasado el año anterior con la lesión en la muñeca izquierda”, expresó el piloto ítalo-argentino.

“Pero bueno, a pesar de eso -agregó-, me pude recuperar rápido y en poco más de tres semanas pude volver a subirme a la moto. A partir de ahí se fue enderezando todo, cambiaron mucho las cosas y encontré un buen rumbo.

Literalmente, el año de Nico fue sobre ruedas. La asombrosa cantidad de competencias que lo requirieron, motivó la acumulación de una escalofriante cantidad de kilómetros en ruta.

Probablemente ello sea el aspecto menos agradable para un piloto de esa talla.

“Surgió en junio unirse a Somerset, por lo que hasta fines de octubre completé un total de casi 75 carreras; un ritmo bastante anormal para lo que estaba acostumbrado. En ese sentido complicó un poco la adaptación al ritmo de vida. Pero lo pudimos afrontar bien”, resaltó Covatti, quien junto a García resultaron campeones de la Copa KO junto a los Rebeldes.

Está en la naturaleza humana tratar de progresar; en todo ámbito de la vida. Y para Covatti, si bien no lo manifiesta, parece haber un objetivo claro para 2019: ir tras la clasificación al Speedway Grand Prix (Campeonato Mundial).

“El objetivo para 2019 es terminar sano. Firmé dos contratos con dos buenos clubes (casi confirmado Poole --primera división-- y Somerset --de segunda--), por lo que está todo dado para tener una buena temporada. Además, sería un buen objetivo poder pasar nuevamente a un Challenge, como lo hicimos durante tres años consecutivos", cerró.

De menos a más

La mejor versión europea de “Coty” García, quien compite en el exterior desde 2015, se vio en la temporada recién terminada.

El piloto de Salazar comenzó el año defendiendo los colores de Edimburgo (Escocia), experiencia que arrojó más penas que glorias.

Pero, desde agosto, el vínculo con las Brujas (compitió con Covatti) mostró su mejor versión sobre las dos ruedas.

“Todo se encaminó a partir de mitad de temporada. A partir de ahí comencé a progresar mucho. Ahora hay que mirar para adelante; mi buena actuación de final de año generó cierta repercusión que esperemos me dan posibilidades de firmar”, sentenció Coty.

Constancia y progreso, los pilares en la vida deportiva de Covatti y García.