Los Pumas cerraron el año con otra derrota

Los Barbarians británicos, con fuerte presencia sudafricana, derrotaron hoy a Argentina por 38-35, en un test match disputado en Twickenham (Inglaterra) y plagado de alternativas en el marcador.

Los Pumas tuvieron un arranque muy promisorio, llegando a ponerse 28-7 a los 25 minutos de juego por tries de Matías Orlando, Ramiro Moyano, Pablo Matera y Sebastián Cancelliere.

Sin embargo, el seleccionado argentino decayó en su intensidad y concentración en el complemento, repitió penales y los Baa-Baas dieron finalmente vuelta el marcador con un drop del Springbok Elton Jantjies a los 79 minutos.

En Barbarians participó el argentino Juan Manuel Leguizamón, en un equipo que contó con varios sudafricanos y fueron dirigidos por Johan Rassie Erasmus, entrenador de Sudáfrica.

Los Pumas completaron así una gira sin triunfos por territorio europeo, con derrotas ante Irlanda (28-27), Francia (28-13) y Escocia (14-9). (AFP-NA)

Pumas '7, eliminados

Las derrotas de la segunda fase frente a Australia (38-0) y ante Fiji (31-24) marcaron el final de la participación argentina en el Seven de Dubai (Emiratos Árabes Unidos), etapa correspondiente al Circuito Mundial de seven.

El equipo argentino tuvo en sus filas al bahiense Santiago Alvarez Fourcade.

“El segundo día fue peor que el primero. Contra Australia no tuvimos la pelota, no hicimos pie y no pudimos desplegar nuestro juego. Ante Fiji mejoramos un poco, tuvimos la pelota, pero Fiji te desordena bastante, entramos en su desorden y nos complicó mucho”, afirmó Alvarez Fourcade a modo de balance y en declaraciones efectuadas a prensa de la Unión Argentina.

Ahora, el plantel albiceleste se trasladará hacia Ciudad del Cabo (Sudáfrica), para afrontar una nueva etapa el fin de semana venidero.