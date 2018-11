"Tenía que pedirle permiso al Ejecutivo para hablar con los medios", denunció una concejala

La concejala Gabriela Schieda dijo que uno de los motivos por los que abandonó el bloque Cambiemos del Concejo Deliberante es que tenía que "pedirle permiso" a la Gestión de Héctor Gay para "hablar con los medios".

"Tanto nos quejamos del kirchnerismo y ¿en qué cambiamos?", se preguntó la ahora representante del monobloque Arturo Illia en LU2.

Schieda contó que hace 10 meses viene manifestando su malestar por la situación en la que se encuentra dentro de Cambiemos y también dentro de la UCR local.

"Gestiono para la gente y no para un grupo que no soporta el disenso", lanzó y apuntó contra la nueva cúpula de la UCR local a la que acusó de no "respetar la Carta Orgánica ni el Código de Ética" del partido.

Desde el movimiento estudian echarla y la edil se defendió: "Antes de pensar en echarme que hagan una autocrítica".