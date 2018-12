El juez Lleral desmintió a la familia Maldonado y dijo que no fue extorsionado

El juez federal de Rawson, Gustavo Lleral, negó hoy enfáticamente que haya recibido presiones para cerrar la causa por la presunta desaparición forzada de Santiago Maldonado, como aseguró la familia del artesano que el magistrado había admitido.

"Estoy desconcertado por estas afirmaciones absolutamente falsas", sostuvo Lleral, horas después de que la familia de Malonado dijera que el juez se había comunicado con la madre del artesano, Stella Maris Peloso, para confesarle que estaba siendo extorsionado para cerrar el caso.

"De ninguna manera dije eso", manifestó Lleral en declaraciones a radio Mitre y al diario Clarín, y agregó: "Nunca permití, en ningún momento, que nadie me pusiera un pie por delante. En absoluto he recibido llamados de presión".

En este sentido, indicó: "Estoy consternado por lo que han dicho, no es verdad. Llamé a los padres y los hermanos, siempre en presencia de mis secretarios. Ellos hicieron la llamada y se comunicaron, después me pasaron a mí. Les comenté que tenía el fallo, que no se los podía comentar en detalle y eso fue todo (...) Si hubiera sufrido presiones habría sido el primero en denunciarlas".

"En mi fallo intenté reflejar todo lo que se realizó durante la investigación. Y fui más allá al reflexionar sobre la verdad. Trabajamos en forma independiente. Fueron muy importantes los estudios de microalgas, el contenido del agua, entre otros, para entender cómo murió Maldonado", sostuvo.

Agregó el magistrado que "en las últimas horas se han dicho muchas cosas con desconocimiento de la investigación" y comentó: "Espero que lean el fallo y que hablen después".

"Lo que dice la familia me produce desconcierto, pero no quiero que se quite el foco del fallo. En el fallo está mostrado lo que hicimos. No quisiera que se pierda el tema principal que es entender las verdaderas circunstancias en que falleció Maldonado", insistió Lleral.

También dijo que "hubo que tomar una decisión y se determinó que no había sospechas de que se hubiese cometido un delito de desaparición forzada de una persona".

"En la resolución se analiza y se reconstruye cada una de las circunstancias de hecho, desde el procedimiento de Gendarmería Nacional, con la presencia de Santiago Maldonado en el lugar, hasta el momento de la búsqueda y el hallazgo del cuerpo sin vida", consignó el magistrado.

Remarcó, en este sentido, que "no ha existido delito alguno" y resaltó la importancia del testimonio del llamado testigo E, Lucas Pilquiman.

Al respecto, señaló que "el testigo E es clave en este aspecto fue la última persona que estuvo con Santiago y después cayó en un gran pozo de varios metros de profundidad".

"Los últimos momentos, conforme lo relata este testigo, es que corrieron hacia un remanso del río rodeado por abundante vegetación. Los dos ingresaron allí", dijo Lleral.

Este jueves, a través de una resolución de 263 páginas, el juez federal de Rawson dio por probado que en el procedimiento realizado por Gendarmería Nacional el 1 de agosto de 2017 en Chubut, en el marco de una protesta de la comunidad Mapuche, "no resultó detenido Santiago Maldonado ni persona alguna".

El artesano estuvo desaparecido 78 días desde ese operativo, fue encontrado muerto el 17 de octubre del mismo en el río Chubut, 400 metros río arriba de donde fue visto por última vez, y la autopsia -avalada por Lleral en su fallo- determinó que la causa de la muerte fue "asfixia por inmersión" coadyuvada por "hipotermia".

Horas más tarde de conocerse esta resolución, la familia de Maldonado aseguró que el magistrado le había confesado a la madre del joven que estaba "siendo extorsionado" para que "cierre la causa" sobre presunta desaparición forzada.

En un comunicado, la familia del artesano señaló que a las 9:10 de este jueves, antes de emitir el fallo en el que sobreseyó al gendarme Emmanuel Echazú y cerró la causa por presunta desaparición forzada del joven, el juez se comunicó telefónicamente con la madre del artesano para decirle que había recibido presiones para tomar esa decisión. (NA)